Кожні 5 хвилин в інтернеті з'являється фото з сексуальним насильством над дитиною, – Кулеба

Уповноважений президента України з прав дитини Микола Кулеба розповів, що кожні 5 хвилин в мережі інтернет з'являється нове фото або відео із сексуальним насильством над дитиною. 40% всього контенту – фото дітей до 10 років.

Про такі факти посадовець розповів під час брифінгу щодо дня безпечного інтернету.

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Кожні 5 хвилин в інтернеті з'являється фото чи відео з сексуальним насильством над дитиною… 40% матеріалів зображують дітей віком до 10 років. Кожна третя фотографія, яка зображує насильство над дитиною, це особисте селфі дитини,

– розповів Кулеба.

За словами посадовця, дуже часто злочинці змушують дітей викладати ці селфі.

Також омбудсмен розповів про небезпеку спілкування дітей в інтернеті. За його словами існує багато випадків, коли злочинці втираються в довіру до дитини і пропонують їй зустрітись.

30% дітей спокійно погоджуються на зустріч з такою людиною офлайн,

– заявив Микола Кулеба.

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За цим дослідженням також виявилось, що майже 70% дітей бачили в інтернеті неприйнятні для себе речі. Водночас лише 24% батьків знають, що їхні діти бачать в інтернеті речі, які можуть їх травмувати або засмутити. Також близько 80% батьків не знають? куди можна звернутись в такому випадку.

Дивіться повне відео з брифінгу Миколи Кулеби: