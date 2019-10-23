Міносовіти планує виділити по 2 880 гривень для кожного учня на позашкільну освіту

Міністерство освіти розробило концепцію розвитку позашкільної освіти. Планують популяризувати цей напрям серед населення та якісно змінити наповнення.

Система освіти завжди лише наздоганяє ринок праці, тому позашкільне навчання допоможе опанувати нові навички не лише для дітей, але й для дорослих. Повідомляє сайт Міністерства освіти.

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Згідно з концепцією, міністерство робить ставку на підвищення якості позашкільної освіти, забезпечення доступу до позашкільної освіти, особливо в селах. Також пропонують змінити систему управління освітніми центрами та популяризувати позашкільну освіту серед населення

В Україні позашкільна освіта представлена у вигляді гуртків, секцій, клубів та різних освітньо-культурних об'єднань.

Міністерство обіцяє створювати нові центри позашкільної освіти, а також закликає користуватись наявними, адже вони фінансуються з державного бюджету, а отже з наших податків.

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Хто може здобувати позашкільну освіту?

Відвідувати заклади позашкільної освіти можуть всі громадяни України віком від 3 до 23 років.

Скільки в Україні потенційних здобувачів позашкільної освіти?

8 мільйонів 861 тисяча 263 осіб віком від 3 до 23 років;

3 мільйони проживає в селах;

71 тисяча 230 громадян здобувають позашкільну освіту.

Скільки обходиться державному бюджету позашкільне навчання?

В середньому в Україні вартість навчання одного здобувача освіти обходиться в 240 гривень на місяць, тобто 2 тисячі 880 гривень на рік. Проте ціна варіюється в залежності від регіону. Найбільше бюджет витрачає на позашкільну освіту в Києві, тут вартість встановлена на рівні 410 гривень на місяць за одну особу. Найдешевше державі обходяться учні в Київській області та на Одещині. Тут ціна не перевищить 140 гривень за місяць.