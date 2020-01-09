Мішель Обама запускає серію документальних відео з життя студентів у Інстаграм

Колишня перша леді США Мішель Обама розповідатиме історії життя студентів на платформі IGTV в Інстаграм. У мінісеріалі йтиметься про життя студентів, які вперше вступають до університету.

Анонс серії документальних відео з’явився на інстаграм-сторінці Attndotcom.

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Перші епізоди можна буде побачити вже в середині січня. Головними героями є четверо студентів із США, які показують життя університету зсередини.

"A Year of Firsts" – так називатиметься серіал. Протягом шести епізодів герої мінісеріалу розповідатимуть про знайомство з друзями, успіхи та невдачі у навчанні.

Сама Мішель Обама закінчувала Принстонський університет та неодноразово ставала свідком дискримінації через свій колір шкіри та соціальне походження. Батьки Мішель не мали змоги закінчити коледж.

Тому я знаю, як страшно зробити цей "ривок" і слідувати своїй мрії здобути освіту,

– розповідає Мішель Обама.

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А скільки у США всього університетів?Загалом у США функціонують понад 5300 коледжів та університетів.