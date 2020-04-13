На Дніпропетровщині школярі пограбували чоловіка у нього вдома: фото

У місті Марганець, що в Дніпропетровській області, пятеро підлітків проникли в будинок до 57-річного чоловіка. Школярі побили його, відібрали мобільний телефон та гроші.

Про пограбування повідомили у пресслужбі Національної поліції України.

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Поліцію викликав сам власник будинку.

На місце пригоди негайно прибули співробітники Марганецького відділення поліції, які встановили, що підлітки проникли до будинку через вікно. Після чого спочатку шукали цінні речі, а потім чекали власника. Коли господар прийшов додому вони побили його, забрали 70 гривень, мобільний телефон та банківську картку,

– йдеться у повідомленні.



Викрадений телефон / фото: Національна поліція

Всі зловмисники виявились учнями місцевої школи. Вік затриманих – від 14 до 16 років.

Підліткам вже оголосили про підозру. Стаття передбачає покарання від чотирьох до восьми років позбавлення волі.

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