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На Дніпропетровщині школярі пограбували чоловіка у нього вдома: фото

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Підліткам загрожує ув'язнення / Bill Oxford

У місті Марганець, що в Дніпропетровській області, пятеро підлітків проникли в будинок до 57-річного чоловіка. Школярі побили його, відібрали мобільний телефон та гроші.

Про пограбування повідомили у пресслужбі Національної поліції України.

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Поліцію викликав сам власник будинку.

На місце пригоди негайно прибули співробітники Марганецького відділення поліції, які встановили, що підлітки проникли до будинку через вікно. Після чого спочатку шукали цінні речі, а потім чекали власника. Коли господар прийшов додому вони побили його, забрали 70 гривень, мобільний телефон та банківську картку,
– йдеться у повідомленні.


Викрадений телефон / фото: Національна поліція

Всі зловмисники виявились учнями місцевої школи. Вік затриманих – від 14 до 16 років.

Підліткам вже оголосили про підозру. Стаття передбачає покарання від чотирьох до восьми років позбавлення волі.

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Скільки злочинів в Україні вчиняють школярі?Майже 10% від усіх злочинів, які скоюють в Україні, вчиняють неповнолітні.

Автор: Ростислав Струтинський
Теги: Школярі Освіта Кримінальні новини Новини Дніпра Освіта в Україні
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