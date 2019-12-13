На Харківщині школяр втратив палець через вибух петарди в школі

Учень третього класу однієї із шкіл на Харківщині втратив палець через петарду, яку він запалив у школі. Хлопчик перебуває в лікарні.

Подія сталась в селі Мурафа Краснокутського району, пише пресслужба Національної поліції.

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Хлопчик підпалив петарду в позанавчальний час

Попередньо встановлено, що ушкодження хлопчик отримав через розрив петарди в руках, коли перебував у навчальному класі до занять без присутності вчителя і однокласників,

– повідомляють поліцейські.

9-річного постраждалого госпіталізували в місцеву лікарню.

Поліція порушила кримінальне провадження за статтею про неналежне виконання обов'язків щодо охорони життя та здоров'я дітей. Обставини події ще не до кінця з`ясовані.

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Скільки всього учнів в українських школах?Понад 3 мільйони 846 тисяч школярів навчаються в українських школах.