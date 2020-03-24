На Харківщині вчителі та вихователі патрулюють вулиці міста: причина

Вихователі дитячих садків, та шкільні вчителі міста Ізюм, що на Харківщині, обєднались у дружини для патрулювання міста. Освітяни стежать за дотриманням карантину.

Про такі заходи в місті Ізюм пише Kharkiv Today.

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За повідомленнями мерії міста, деякі школярі та молодь не дотримуються карантину та виходять на вулиці. Саме тому, місто поділи на сектори та закріпили за навчальними закладами. Вчителі об'єдналися в групи по 3 людини і чергують по місту.

Їх головна робота – роз'яснювальна, спілкуватися із дітьми, пояснювати їм, що карантин – це не канікули. Вчителі можуть також підказати школярам, ​​як їм краще займатися онлайн,

– розповів заступник мера Ізюма Володимир Мацокін.

Патрулювання розпочалось 23 березня. Освітяни вже встигли провести 57 профілактичних бесід з дітьми щодо важливості дотримання карантину. Також педагоги виписували заяви їхнім батькам про порушення умов карантину.

Від патрулювання звільнили вчителів, які старші 50 років, бо ті в зоні ризику зараження коронавірусом.

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Що відомо про карантин в Україні?Кабінет міністрів видав постанову, за якою з 12 березня у закладах загальної й вищої освіти, мистецьких і спортивних школах, дитячих садочках запроваджують дистанційне навчання. Карантинні заходи триватимуть до кінця березня.



Також скасували рух залізниці, міжміські і міжобласні перевезення. У Києві, Харкові і Дніпрі з 17 березня закрили метро.



Дозволено пересуватись лише маршруткою (до 10 людей на одну маршрутку), в тролейбусі і трамваї (до 20 людей), в таксі, власним автомобілем або пішки.