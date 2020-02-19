24 канал техно lifestyle Здоровʼя спорт Дизайн Афіша Інвестиції auto Likar покер
more

На Київщині невідомий розпилив сльозогінний газ: є постраждалі

- Читать новость на русском
16 дітей госпіталізували / Annie Spratt

19 лютого у місті Сквира, що в Київській області, невідомий розпилив сльозогінний газ на першому поверсі місцевого навчального закладу. Є постраждалі.

Про інцидент пише пресслужба Національної поліції.

Читайте також: Погрожувала закапати очі клеєм: в Нікополі скандал з вихователькою

На місце прибула слідчо-оперативна група поліції, а також та медики. Правоохоронці евакуювали усіх учнів.

Деякі школярі звернулись по медичну допомогу

По медичну допомогу звернулися діти віком від 6 до 15 років. 16 постраждалих госпіталізували до лікарні,
– сказано в повідомленні.


Діти на подвір'ї навчального закладу / фото: Національна поліція

Навчальний процес в школі призупинено, а правоохоронці шукають винуватця інциденту.

Вас може зацікавити: У Чернівцях вчителька знущалась над дітьми: подробиці скандалу

Що відомо про місто Сквира

  • розташоване за 120 кілометрів від Києва;
  • населення міста становить понад 16 тисяч осіб;
  • всього у місті є 5 середніх шкіл, а також школа мистецтв і музична школа.
Автор: Ростислав Струтинський
Теги: Поліція Новини Києва Школярі Діти і неповнолітні Школа Освіта
Профспілка подає скаргу: новий закон дискримінує вчителів за віком
14 лютого
Залиште відгук