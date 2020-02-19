На Київщині невідомий розпилив сльозогінний газ: є постраждалі
19 лютого у місті Сквира, що в Київській області, невідомий розпилив сльозогінний газ на першому поверсі місцевого навчального закладу. Є постраждалі.
Про інцидент пише пресслужба Національної поліції.
Читайте також: Погрожувала закапати очі клеєм: в Нікополі скандал з вихователькою
На місце прибула слідчо-оперативна група поліції, а також та медики. Правоохоронці евакуювали усіх учнів.
Деякі школярі звернулись по медичну допомогу
По медичну допомогу звернулися діти віком від 6 до 15 років. 16 постраждалих госпіталізували до лікарні,
– сказано в повідомленні.
Діти на подвір'ї навчального закладу / фото: Національна поліція
Навчальний процес в школі призупинено, а правоохоронці шукають винуватця інциденту.
Вас може зацікавити: У Чернівцях вчителька знущалась над дітьми: подробиці скандалу
Що відомо про місто Сквира
- розташоване за 120 кілометрів від Києва;
- населення міста становить понад 16 тисяч осіб;
- всього у місті є 5 середніх шкіл, а також школа мистецтв і музична школа.