На Київщині невідомий розпилив сльозогінний газ: є постраждалі

19 лютого у місті Сквира, що в Київській області, невідомий розпилив сльозогінний газ на першому поверсі місцевого навчального закладу. Є постраждалі.

Про інцидент пише пресслужба Національної поліції.

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На місце прибула слідчо-оперативна група поліції, а також та медики. Правоохоронці евакуювали усіх учнів.

Деякі школярі звернулись по медичну допомогу

По медичну допомогу звернулися діти віком від 6 до 15 років. 16 постраждалих госпіталізували до лікарні,

– сказано в повідомленні.



Діти на подвір'ї навчального закладу / фото: Національна поліція

Навчальний процес в школі призупинено, а правоохоронці шукають винуватця інциденту.

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Що відомо про місто Сквира