"Неіснуюча школа": очільник Луганщини запрошує на екскурсію в школу, в якій побував Зеленський
Під час візиту до міста Золоте, що на Луганщині, президент України Володимир Зеленський поспілкувався з вчителями школи, діяльність якої начебто припинено.
Численні користувачі соціальних мереж наводять факти про те, що школа, з вчителями якої зустрівся Зеленський, не працює. Згідно зі скріном витягу з Єдиного держреєстру реєстрації підприємств та підприємців, ЗОШ І-ІІІ ступенів в Золотому ліквідована.
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Інші користувачі зауважили схожість між жінками на фото з президентом та жінками, які у 2014 році підтримували окупацію Донбасу.
Користувачі обурюються "несправжністю" вчителів та школи / фото Yury Kolesnikov
Пізніше голова Луганської обласної державної адміністрації Сергій Гайдай спростував факт припинення діяльності школи, та запросив усіх охочих на екскурсію до Золотого.
Під час дводенного візиту на передову, Володимир Зеленський приїхав до міста Золоте, де має відбутись розведення військ. В Золотому президент поспілкувався з добровольцями, які оселились в місті для "захисту місцевих жителів", а також оглянув в яких умовах функціонує прифронтове містечко.
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