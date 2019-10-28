"Неіснуюча школа": очільник Луганщини запрошує на екскурсію в школу, в якій побував Зеленський

Під час візиту до міста Золоте, що на Луганщині, президент України Володимир Зеленський поспілкувався з вчителями школи, діяльність якої начебто припинено.

Численні користувачі соціальних мереж наводять факти про те, що школа, з вчителями якої зустрівся Зеленський, не працює. Згідно зі скріном витягу з Єдиного держреєстру реєстрації підприємств та підприємців, ЗОШ І-ІІІ ступенів в Золотому ліквідована.

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Інші користувачі зауважили схожість між жінками на фото з президентом та жінками, які у 2014 році підтримували окупацію Донбасу.



Користувачі обурюються "несправжністю" вчителів та школи / фото Yury Kolesnikov

Пізніше голова Луганської обласної державної адміністрації Сергій Гайдай спростував факт припинення діяльності школи, та запросив усіх охочих на екскурсію до Золотого.





Для чого Володимир Зеленський приїхав у Золоте?

Під час дводенного візиту на передову, Володимир Зеленський приїхав до міста Золоте, де має відбутись розведення військ. В Золотому президент поспілкувався з добровольцями, які оселились в місті для "захисту місцевих жителів", а також оглянув в яких умовах функціонує прифронтове містечко.

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