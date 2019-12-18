Незвичайну олімпіаду з математики провели у Львові

У Львові відбулася олімпіада з ментальної арифметики. Понад 50 дітей віком від 6 до 14 років взяли участь у змаганнях зі швидкого рахування.

На столах в учасників були лише аркуші з прикладами та спеціальна рахівниця – абакус. Спочатку діти мали додавати десятки та сотні саме за допомогою цього пристрою.

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На наступному етапі учасники мали добре вивчити і запам'ятати абакус. Тобто, згодом діти фактично бачать, як у них в уяві рухаються кісточки з рахівниці.

Зрештою, після певного переліку дій, діти бачать результат в кісточках, і зчитують його,

– прокоментувала тренерка з ментальної арифметики Олена Сірова.

Тренери відзначають, що така система рахування допомагає розвивати уяву та критичне мислення. За словами директорки школи з ментальної арифметики Тетяни Недайводи, за допомогою набутих знань, згодом діти зможуть швидко рахувати, а також вивчати будь-яку іноземну мову.



Учасники виконували обчислення за допомогою спеціальної рахівниці

Ментальне навчання підходить для дітей віком від 5 до 14 років, оскільки в цей період добре тренується уява.

Що таке ментальна арифметика?Це вміння швидко рахувати подумки. Крім цього, така форма навчання розвиває обидві півкулі мозку, завдяки чому дитина стає успішною в різних видах діяльності. Спочатку діти вчаться рахувати на спеціальній рахівниці, яка має назву абакус.



За цією методикою будували піраміди та звели Велику Китайську стіну. Як дисципліна, ментальна арифметика стрімко розвивається з кінця 80-х – початку 90-х років 20 століття. На сьогодні така форма навчання поширена в понад 70 країн світу. В Україні існує декілька шкіл вивчення ментального обчислення.