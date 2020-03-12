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Під час карантину на каналі "Київ" вийдуть телеуроки з 12 предметів – деталі

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З 12 березня в навчальних закладах Україні карантин / Scheier .hr

Регіональний телеканал "Київ" запустить телеуроки з 12 предметів через карантин. Заняття проводитимуть вчителі столичних шкіл та ліцеїв.

Про телевізійні заняття повідомляє Детектор Медіа з посиланням на пресслужбу каналу "Київ".

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Телеуроки запроваджують спільно  департамент освіти київської міської влади та телеканал. Заняття спрямовані на учнів 9 та 11 класів.

З яких предметів проводитимуть уроки?

  • біологія;
  • хімія;
  • українська мова;
  • українська література;
  • історія України;
  • світова історія;
  • географія;
  • фізика;
  • алгебра;
  • геометрія;
  • німецька мова;
  • англійська мова;

Заняття транслюватимуть щодня по буднях. Тривалість одного уроку – 30 хвилин. Загалом на день показуватимуть 4 уроки.

Коли можна переглянути відеоуроки?
Трансляції відбуватимуться о 9:30, 11:30, та 13:30. Час четвертого уроку поки уточнюється. Після виходу в прямий ефір, всі заняття можна переглянути на ютуб-каналі телеканалу "Київ".

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Скільки в Україні загалом школярів?Всього в українських школах вчаться понад 3 мільйони 800 тисяч школярів.

Що передбачає карантин

  • заборона проведення масових заходів, а також розважальних заходів;
  • спортивні події скасовуються або проводяться без глядачів;
  • заборона відвідування навчальних закладів;
  • також під час карантину не можна відвідування хворих в стаціонарах.
Автор: Ростислав Струтинський
Теги: Новини Києва Карантин в Україні 2020 Школярі Освіта Школа
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