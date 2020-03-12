Під час карантину на каналі "Київ" вийдуть телеуроки з 12 предметів – деталі
Регіональний телеканал "Київ" запустить телеуроки з 12 предметів через карантин. Заняття проводитимуть вчителі столичних шкіл та ліцеїв.
Про телевізійні заняття повідомляє Детектор Медіа з посиланням на пресслужбу каналу "Київ".
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Телеуроки запроваджують спільно департамент освіти київської міської влади та телеканал. Заняття спрямовані на учнів 9 та 11 класів.
З яких предметів проводитимуть уроки?
- біологія;
- хімія;
- українська мова;
- українська література;
- історія України;
- світова історія;
- географія;
- фізика;
- алгебра;
- геометрія;
- німецька мова;
- англійська мова;
Заняття транслюватимуть щодня по буднях. Тривалість одного уроку – 30 хвилин. Загалом на день показуватимуть 4 уроки.
Коли можна переглянути відеоуроки?
Трансляції відбуватимуться о 9:30, 11:30, та 13:30. Час четвертого уроку поки уточнюється. Після виходу в прямий ефір, всі заняття можна переглянути на ютуб-каналі телеканалу "Київ".
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Скільки в Україні загалом школярів?Всього в українських школах вчаться понад 3 мільйони 800 тисяч школярів.
Що передбачає карантин
- заборона проведення масових заходів, а також розважальних заходів;
- спортивні події скасовуються або проводяться без глядачів;
- заборона відвідування навчальних закладів;
- також під час карантину не можна відвідування хворих в стаціонарах.