Під час карантину на каналі "Київ" вийдуть телеуроки з 12 предметів – деталі

Регіональний телеканал "Київ" запустить телеуроки з 12 предметів через карантин. Заняття проводитимуть вчителі столичних шкіл та ліцеїв.

Про телевізійні заняття повідомляє Детектор Медіа з посиланням на пресслужбу каналу "Київ".

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Телеуроки запроваджують спільно департамент освіти київської міської влади та телеканал. Заняття спрямовані на учнів 9 та 11 класів.

З яких предметів проводитимуть уроки?

біологія;

хімія;

українська мова;

українська література;

історія України;

світова історія;

географія;

фізика;

алгебра;

геометрія;

німецька мова;

англійська мова;

Заняття транслюватимуть щодня по буднях. Тривалість одного уроку – 30 хвилин. Загалом на день показуватимуть 4 уроки.

Коли можна переглянути відеоуроки?

Трансляції відбуватимуться о 9:30, 11:30, та 13:30. Час четвертого уроку поки уточнюється. Після виходу в прямий ефір, всі заняття можна переглянути на ютуб-каналі телеканалу "Київ".

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Що передбачає карантин