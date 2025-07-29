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До теми Чи проходитимуть загальновійськову підготовку магістранти та аспіранти
Чому запровадили обов'язкову військову підготовку?
Цю підготовку відновили задля забезпечення потреб держави у військово-медичних кадрах. Вона відбуватиметься за програмою підготовки офіцерів запасу медичної служби для студентів медичних та фармацевтичних спеціальностей.
Військову підготовку добровільно проходитимуть громадяни України, які:
мають або здобувають освітній ступінь вищої освіти не нижче бакалавра;
придатні до військової служби за станом здоров'я;
пройшли професійно-психологічний відбір;
Обов'язково проходитимуть військову підготовку:
громадяни України, які є студентами медичних та фармацевтичних спеціальностей;
придатні до військової служби за станом здоров'я;
пройшли професійно-психологічний відбір.
Порядок проведення військової підготовки погоджує уряд за поданням Міністерства оборони, погодженим з МОН та з МОЗ.
Забезпечити проведення такої підготовки повинні виші.
Закон запрацює з 1 січня 2026 року.
- Раніше ми детально розповідали, як відбуватиметься базова загальновійськова підготовка у вишах України та чи відрахують із ЗВО за відмову її проходити.