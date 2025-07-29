Президент підписав закон про обов'язкову військову підготовку студентів-медиків

Президент України Володимир Зеленський підписав закон про обов’язкову військову підготовку студентів-медиків як офіцерів запасу. Її проходитимуть студенти медичних і фармацевтичних спеціальностей.

Мовиться про схвалення законопроєкту 13276. Про це інформує 24 Канал з посиланням на картку законопроєкту.

До теми Чи проходитимуть загальновійськову підготовку магістранти та аспіранти

Чому запровадили обов'язкову військову підготовку?

Цю підготовку відновили задля забезпечення потреб держави у військово-медичних кадрах. Вона відбуватиметься за програмою підготовки офіцерів запасу медичної служби для студентів медичних та фармацевтичних спеціальностей.

Військову підготовку добровільно проходитимуть громадяни України, які:

мають або здобувають освітній ступінь вищої освіти не нижче бакалавра;

придатні до військової служби за станом здоров'я;

пройшли професійно-психологічний відбір;

Обов'язково проходитимуть військову підготовку:

громадяни України, які є студентами медичних та фармацевтичних спеціальностей;

придатні до військової служби за станом здоров'я;

пройшли професійно-психологічний відбір.

Порядок проведення військової підготовки погоджує уряд за поданням Міністерства оборони, погодженим з МОН та з МОЗ.

Забезпечити проведення такої підготовки повинні виші.

Закон запрацює з 1 січня 2026 року.