У такій ситуації варто заспокоїти дитину, аби паніка не зруйнувала її здоров'я. Як це зробити, читайте у матеріалі 24 каналу.

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Як заспокоїти дитину у тривожній ситуації

Аби паніка та тривога негативно не вплинула на психіку дітей, МОЗ радить батькам спілкуватися з дітками таким чином:

Говоріть із дитиною про те, що вона відчуває, обговорюйте емоції. Поясніть, що страх перед невідомим – це нормально. Можна спілкуватися з дитиною вербально, малюнками або ж за допомогою гри.

Будьте поруч та підтримуйте дитину. Коли вас охоплює паніка, згадайте, що поруч – дитина, яка просто не розуміє, що відбувається.

Спільно обговоріть можливий план дій. Поясніть, як діяти в різних ситуаціях. Розкажіть, чому важливо дотримуватися ваших рекомендацій.

Зробіть щось разом: почитайте чи послухайте (аудіо)книги з дитиною, малюйте, співайте.

Контролюйте свої емоції. Коли ви здатні критично мислити, оцінювати ситуацію та вгамовувати паніку, дитина не відчуває та не переймає її.

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Дитина має мати "тривожну валізку"

У вашої дитини має бути своя "тривожна валізка". Туди варто покласти записку зі своїми контактами, а також занотовані медичні дані: про групу крові, алергічні реакції та медичні стани дитини. Підпишіть одяг, у якому буде дитина.

Корисні поради можна знайти також у "Довіднику безбар’єрності". Він містить поради та інструкції для сімей із дітьми, людей похилого віку та їхніх близьких, людей з інвалідністю.

Куди звернутися за психологічною допомогою

В Офісі освітнього омбудсмена також розповіли, куди варто звернутися за допомогою спеціалістів.

Національна психологічна асоціація створила психологічний консультативний центр для тих, хто переживає паніку, тривогу та постійний стрес. Щоб звернутися за допомогою до центру – треба заповнити анкету.

Бот першої психологічної допомоги із порадами психологічної підтримки для себе та щоб підтримати інших.

Також Міністерство освіти і науки України з сертифікованими психологами Асоціації інноваційної та цифрової освіти запускає щоденні онлайн зустрічі о 13:00 та 20:00 тут .

Цілодобова безплатна платформа для психологічних консультацій "Розкажи мені". Щоб отримати допомогу – необхідно заповнити анкету на сайті, коротко описавши свій стан.

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