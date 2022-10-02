У такій ситуації варто заспокоїти дитину, аби паніка не зруйнувала її здоров'я. Як це зробити, читайте у матеріалі 24 каналу.
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Як заспокоїти дитину у тривожній ситуації
Аби паніка та тривога негативно не вплинула на психіку дітей, МОЗ радить батькам спілкуватися з дітками таким чином:
- Говоріть із дитиною про те, що вона відчуває, обговорюйте емоції. Поясніть, що страх перед невідомим – це нормально. Можна спілкуватися з дитиною вербально, малюнками або ж за допомогою гри.
- Будьте поруч та підтримуйте дитину. Коли вас охоплює паніка, згадайте, що поруч – дитина, яка просто не розуміє, що відбувається.
- Спільно обговоріть можливий план дій. Поясніть, як діяти в різних ситуаціях. Розкажіть, чому важливо дотримуватися ваших рекомендацій.
- Зробіть щось разом: почитайте чи послухайте (аудіо)книги з дитиною, малюйте, співайте.
- Контролюйте свої емоції. Коли ви здатні критично мислити, оцінювати ситуацію та вгамовувати паніку, дитина не відчуває та не переймає її.
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Дитина має мати "тривожну валізку"
У вашої дитини має бути своя "тривожна валізка". Туди варто покласти записку зі своїми контактами, а також занотовані медичні дані: про групу крові, алергічні реакції та медичні стани дитини. Підпишіть одяг, у якому буде дитина.
Корисні поради можна знайти також у "Довіднику безбар’єрності". Він містить поради та інструкції для сімей із дітьми, людей похилого віку та їхніх близьких, людей з інвалідністю.
Куди звернутися за психологічною допомогою
В Офісі освітнього омбудсмена також розповіли, куди варто звернутися за допомогою спеціалістів.
- Національна психологічна асоціація створила психологічний консультативний центр для тих, хто переживає паніку, тривогу та постійний стрес. Щоб звернутися за допомогою до центру – треба заповнити анкету.
- Бот першої психологічної допомоги із порадами психологічної підтримки для себе та щоб підтримати інших.
- Також Міністерство освіти і науки України з сертифікованими психологами Асоціації інноваційної та цифрової освіти запускає щоденні онлайн зустрічі о 13:00 та 20:00 тут .
- Цілодобова безплатна платформа для психологічних консультацій "Розкажи мені". Щоб отримати допомогу – необхідно заповнити анкету на сайті, коротко описавши свій стан.
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