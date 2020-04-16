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Рада ратифікувала угоду з Європою про грант для вишів на 10 мільйонів євро

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Україна отримає від ЄІБ 10 мільйонів євро для вишів / GettyImages

Угоду на виділення гранту між Європейським інвестиційним банком і Україною уклали ще у 2018 році. Однак, лише 16 квітня 2020 року її ратифікувала Верховна Рада.

За відповідний законопроєкт проголосували 339 депутатів. Із текстом проєкту закону №0034 можна ознайомитися на сайті парламенту. 

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Ініціював і вніс до Ради законопроєкт Володимир Зеленський.


Як проголосували депутати за ратифікацію / Скриншот з відео

"Запропонований проєкт надасть університетам-учасникам допомогу в підвищенні якості та надійності їх послуг й ефективності використання енергії. Буде удосконалених їхній інституційний потенціал за рахунок різноманітних заходів і робіт, направлених на енергозбереження та оптимізацію управлінських процесів енергоспоживання", – вказано у пояснювальній записці.

Реалізація цього проєкту не потребує фінансування з державного чи місцевого бюджетів, енергоефективність вишів покращуватимуть за рахунок гранту.

Автор: Вероніка Климська
Теги: Новини України Освіта Новини політики Верховна Рада Володимир Зеленський Енергоефективність Вища освіта
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