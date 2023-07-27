Ректор вишу Володимир Бугров назвав найпопулярніші спеціальності вступної кампанії-2023. Та розповів інші тонкощі вступу у його ЗВО.

Дивіться також Як відбуваються творчі конкурси, вступні випробування, співбесіди, розгляд мотиваційних листів

Ректор КНУ назвав найпопулярніші спеціальності

Абітурієнти подали у виш уже понад 12 тисяч заяв. Більшість – на бюджет.

Особливістю нашого університету є те, що ми набираємо на навчання 25 галузей знань,

– наголосив ректор ЗВО.

До десятки найбільш популярних спеціальностей у КНУ увійшли:

право;

психологія;

нженерія програмного забезпечення;

міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії;

комп'ютерні науки;

журналістика;

економіка;

філологія (германські мови та література, перша – англійська);

міжнародні економічні відносини;

міжнародне право.

Які програми є унікальними у виші

Бугров також уточнив, що у виші є 409 освітньо-професійних програм. 83 з них не мають аналогів в Україні. З них 23 – на бакалавраті. Серед освітніх програм бакалаврату ректор КНУ відзначив, зокрема, такі:

"Світове українство в цивілізаційному поступі";

"Еконофізику";

"Урядування у сфері національної безпеки";

"Європейські та євроатлантичні управлінські студії".

Університет має також доволі широкий набір програм на спеціальностях, яким надають особливу підтримку держави. Це, зокрема, такі:

середня освіта (математика, географія, природничі науки), математика, статистика, прикладна фізика та наноматеріали, телекомунікації та радіотехніка, садово-паркове господарство, хімія, електроніка, науки про землю, фізика та астрономія.

Стипендія на цих спеціальностях на 550 грн більша. При вступі на контракт зарахування проводиться без результатів НМТ за співбесідою та мотиваційним листом. За умов успішного проходження підготовчих курсів КНУ до конкурсного балу абітурієнта додається 10 балів.

Заяви від абітурієнтів на бакалаврат (або на освітній рівень магістра медичного спрямування) на місця державного замовлення приймаються до 18 години 31 липня, оприлюднення списку рекомендацій - до 5 серпня. 10 серпня відбудеться зарахування вступників.

Вступ на місця за кошти фізичних та/або юридичних осіб відбуватиметься у три етапи з 9 до 30 серпня.

На магістратуру на бюджетні місця реєстрація вступників триває з 31 липня по 21 серпня, надання рекомендацій для зарахування не пізніше 26 серпня, завершення вимог до зарахування - 29 серпня до 18 години, зарахування вступників - 31 серпня.

Вступ на магістратуру на контрактну форму навчання триває у два етапи з 30 серпня до 30 вересня.

Як повідомляв Укрінформ, в Україні завершилися основна та додаткова сесії національного мультипредметного тестування, результати якого використовуються при вступі у виші. Участь в основній сесії НМТ-2023 взяли 261 825 осіб, з них 20 009 за кордоном. У додатковій сесії взяли участь 7758 осіб, з них 2540 за кордоном

19 липня розпочалося подання заяв у вищі навчальні заклади на бакалаврат.