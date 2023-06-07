Так, загальна кількість знищених чи пошкоджених закладів освіти становить 3 тисячі. 65% – дитсадки, уточнив під час IT Ukraine Education Summit 2023 заступник очільника МОН Дмитро Завгородній. Дивіться також Учитель-воїн написав підручник в окопах: його погодило МОН і відправляє у школи Росія понищила понад 3 тисячі закладів освіти в Україні

Здебільшого ці навчальні заклади були розташовані у зоні потенційних або активних бойових дій. Дитсадки у цих областях взагалі не працюють. Школи ж працюють переважно дистанційно або у змішаному форматі.

За словами Завгороднього, зараз в Україні налічують майже 4 мільйони учнів шкіл. А це на 250 – 300 тисяч менше, ніж було минулого року. Близько пів мільйона школярів здобувають освіту дистанційно з-за кордону.

1,5 мільйона дітей навчаються повністю онлайн, 1,2 мільйона – в змішаному форматі, 1,3 мільйона – офлайн,

– розповів заступник міністра освіти.

Також Завгородній акцентував на складній ситуації з вишами. Більшість студентів вчиться онлайн або в змішаному форматі, тому якість такої освіти відповідна.

Тож МОН разом зі Службою якості освіти здійснюють зараз аналітичне дослідження. Хочуть визначити, зокрема, де є саме прогалини в знаннях учнів та те, яким чином можна індивідуалізувати навчальні плани наступного року.

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