Так, загальна кількість знищених чи пошкоджених закладів освіти становить 3 тисячі. 65% – дитсадки, уточнив під час IT Ukraine Education Summit 2023 заступник очільника МОН Дмитро Завгородній.
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Росія понищила понад 3 тисячі закладів освіти в Україні
Здебільшого ці навчальні заклади були розташовані у зоні потенційних або активних бойових дій. Дитсадки у цих областях взагалі не працюють. Школи ж працюють переважно дистанційно або у змішаному форматі.
За словами Завгороднього, зараз в Україні налічують майже 4 мільйони учнів шкіл. А це на 250 – 300 тисяч менше, ніж було минулого року. Близько пів мільйона школярів здобувають освіту дистанційно з-за кордону.
1,5 мільйона дітей навчаються повністю онлайн, 1,2 мільйона – в змішаному форматі, 1,3 мільйона – офлайн,
– розповів заступник міністра освіти.
Також Завгородній акцентував на складній ситуації з вишами. Більшість студентів вчиться онлайн або в змішаному форматі, тому якість такої освіти відповідна.
Тож МОН разом зі Службою якості освіти здійснюють зараз аналітичне дослідження. Хочуть визначити, зокрема, де є саме прогалини в знаннях учнів та те, яким чином можна індивідуалізувати навчальні плани наступного року.
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У 2024 році може бракувати підручників
- У 2024 році існуватиме потреба у багатьох підручниках для школярів. Перелік вже оприлюднило Міносвіти.
- До переліку включили понад 100 назв навчальних підручників та посібників.
- Вони призначені для учнів 1 – 2, 7 – 8 та 10 – 11 класів.
- До переліку включили і 12 назв підручників та посібників для шкіл, де навчаються діти з порушенням інтелектуального розвитку. Є потреба у посібниках і для вчителів.
- У МОН кажуть: остаточний перелік назв підручників та посібників, які можуть видавати за кошти держави, залежить від видатків, передбачених держбюджетом на 2024 рік.
- Перелік усіх підручників та посібників, у яких зараз є потреба, можна переглянути за посиланням.