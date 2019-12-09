Розважаєш бабусь – отримуєш знижку на квартиру: В Чехії тестують нову програму для студентів

В Празі стартував експериментальний проєкт для студентів. 30 годин на місяць потрібно присвятити догляду за людьми похилого віку, натомість студент платить за квартиру вп’ятеро дешевше.

Таку програму ініціював один з районів Праги, пише Радіо Свобода.

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Оренда окремої однокімнатної квартири в Празі-3 (район, де запроваджують проєкт) обходиться близько 15 тисяч крон (15 тисяч 500 гривень) на місяць. Така сума часто занадто велика для студентів.

Влада Праги-3 вирішила допомогти літнім людям та студентам водночас. Тому на офіційному сайті району з’явилось оголошення: "Надається знижка на житло студентам, які за це будуть розважати літних людей в опікунських будинках". Треба було подати заявку та розписати план розваг для пенсіонерів.

Це можуть бути як спільні заняття, так й індивідуальні. Студент може навчати їх користуватися комп’ютером або телефоном, він може супроводжувати їх на прогулянках або до магазину. Жодних обмежень немає. Головна ідея проєкту – це поєднати два покоління: старше та молоде,

– розповів заступник голови району Ондржей Рут.

Охочих виявилось кілька десятків, а переможцем став Мана Чон Ву. Він студент Карлового університету, який хотів переїхати з гуртожитку на власну квартиру. Тепер йому надали помешкання за три тисячі крон (3100 гривень) на місяць, що вп’ятеро дешевше за ринкову ціну.

Щодня студент проводить час в опікунському будинку, а бабусям найбільше подобається, коли Ву приносить гітару.

Наші будні однакові. Все повторюється по колу. Тому коли до нас приходить пан Ву, поговорить з нами, звісно – це дуже приємно. Він із нами недовго, ми поки що не все про нього знаємо,

– розповіла одна з мешканок будинку.

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