1000 долларов за фото и как издать книгу – образовательные возможности для студентов в феврале

Февраль щедр на образовательные предложения для молодежи и студентов. Среди предложений медиатренинг, конкурс фотографий и тренинг трендов на рынке труда. Больше деталей – читайте в нашем материале.

Некоторые дедлайны подачи заявок на участие заканчиваются уже в феврале, именно поэтому стоит спешить.

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Образовательные возможности февраля 2020 года

Международный конкурс фотографии



В прошлом году победителем конкурса стал участник из Африки / фото: International Photography Grant

International Photography Grant объявляет конкурс фотографий. Нужно придумать концепцию для фотопроекта и отправить 10 фотографий. Чтобы стать участником, нужно быть старше 18 лет. Главным призом конкурса является 1000 долларов США.

Дедлайн подачи заявок: 31 июля.

Детали по ссылке.

Онлайн-курс по писательскому мастерству



Любко Дереш даст мастер-класс на форуме / фото: УП

Известные украинские писатели, директора издательств и книжные продюсеры в течение шести недель будут учить как правильно написать и издать книгу.

Среди спикеров: Владислав Вавилов, Эмиль Вольски, Игорь Степурин, Любко Дереш, Сергей Лойко и другие.

Марафон лекций продолжается с 29 января по 5 марта.

Детали по ссылке.

Онлайн-курс о работе будущего



Рынок труда является очень динамичным / фото: Inernetdevels

Платформа Future Learn предлагает бесплатный курс о трендах, которые будут царить на рынке труда в ближайшем будущем.

Слушатели узнают какими навыками нужно обладать, чтобы работодатели боролись за работника. Курс ведется на английском.

Продолжительность: 2 недели.

Детали курса по ссылке.

Digital Workforce Challenge



Искусственный интеллект скоро начнет вытеснять некоторые профессии / фото: Inernetdevels

Искусственный интеллект и технологии изменят подход работы в будущем

Задания челленджа – предложить свежие идеи о том, как сделать переход к цифровой эре простым и понятным для каждого. Самое действенное предложение будет вознаграждено менторской поддержкой и финансовым призом в размере 100 тысяч долларов.

Дедлайн подачи заявок: 2 марта.

Детали челленджа по ссылке.

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Медиатренинг для молодежи



Участие могут принять все желающие / фото: British Council

Конкурс Future News Worldwide 2020 от первоклассных журналистов, репортеров, телеведущих и редакторов. Вам покажут кухню журналистики изнутри настоящие профессионалы.

Для участия ваш возраст должен быть в диапазоне 18-25 лет. Организаторы покрывают стоимость проживания, перелет и питание. Сам форум состоится в Лондоне 14-15 июля.

Дедлайн подачи заявки: 14 февраля

Детали по ссылке.