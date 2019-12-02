2020 – год математики: Зеленский рассказал о достижениях власти в сфере образования – видео

Президент Украины Владимир Зеленский подвел итоги недели и рассказал о достижениях правительства в сфере образования. В частности речь идет об оснащении лабораторий в украинских школах.

О достижениях Владимир Зеленский рассказал в своем традиционном влоге.

Обращение Зеленского: Задолженности по зарплате учителям и врачам: Зеленский обратился в Кабмин

Мы выделили 800 миллионов гривен на оборудование наших школ. Особенно это касается лабораторий по математике, физике, химии. В целом есть идея, чтобы 2020 год был годом математики в Украине,

– рассказал Президент Украины.

Владимир Зеленский также рассказал, что поручил погасить задолженность учителям и врачам. Президент пообещал погасить долги до конца года. Также речь шла о продвижении реформ школы и школьного питания.

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А сколько в Украине школ?По состоянию на 2018 год, в Украине работало около 19 тысяч школ.

Сколько всего денег выделят на образование в 2020 году?

145,1 миллиарда гривен выделят на сферу образования в 2020 году;

это на 12,7% больше чем в 2019.

Владимир Зеленский рассказывает о достижениях власти на прошлой неделе – смотрите видео: