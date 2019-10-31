20 украинских школ получат современные медиастудии: перечень
Эксперты конкурса "Youth MediaLab 2019-2020" отобрали 20 школ-финалистов, которые получат комплекты современных медиастудий. Всего на конкурс подавались 500 школ.
Определение победителей состоялось в четверг, 31 октября, сообщает пресс-служба МОН.
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По словам заместителя министра образования Любомиры Мандзий, медиастудии призваны дать возможность ученикам создавать качественные медиаматериалы.
Медиаграмотность является относительно новым предметом, который преподают в школах. Поэтому очень важно, что в Украине увеличивается количество проектов, которые охватывают это направление,
– объяснила заместитель министра образования.
Теперь учителя школ-победителей пройдут специальное обучение о том, как правильно пользоваться новым оборудованием.
Список школ, которые победили в конкурсе "Youth MediaLab 2019-2020":
– Ивано-Франковский Центр детского и юношеского творчества;
– Харьковская специальная школа №5;
– Брусиловский лицей имени Георгия Готовчица;
– Запорожский учебно-воспитательный комплекс №41;
– Запорожская специализированная школа-интернат "Сечевой коллегиум";
– Закарпатский областной дворец детского и юношеского творчества "Падиюн";
– Новоград-Волынская школа №3;
– Херсонский Таврический лицей искусств;
– Шосткинский учебно-воспитательный комплекс "Специализированная школа I-II ступеней – лицей";
– Школа №281 города Киева;
– Белицкая школа №9 (Донецкая область);
– Львовская областная Малая академия наук;
– Одесская общеобразовательная школа №92;
– Скала-Подольский учебно-воспитательный комплекс;
– "Средняя общеобразовательная школа №1" Днепровского городского совета;
– Черновицкая гимназия №5;
– Белоцерковская школа №18;
– Школа №1 Горишнеплавневского городского совета;
– Нескучненская школа имени Николая Корфа (Донецкая область);
– Мурованская школа (Львовская область).
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Что такое "Youth MediaLab"? Образовательная программа при поддержке Министерства образования Украины и Министерства информационной политики. Также при поддержке проекта международной технической помощи" Укрепление общественного доверия", финансируемого агентством США по международному развитию.