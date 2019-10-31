20 украинских школ получат современные медиастудии: перечень

Эксперты конкурса "Youth MediaLab 2019-2020" отобрали 20 школ-финалистов, которые получат комплекты современных медиастудий. Всего на конкурс подавались 500 школ.

Определение победителей состоялось в четверг, 31 октября, сообщает пресс-служба МОН.

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По словам заместителя министра образования Любомиры Мандзий, медиастудии призваны дать возможность ученикам создавать качественные медиаматериалы.

Медиаграмотность является относительно новым предметом, который преподают в школах. Поэтому очень важно, что в Украине увеличивается количество проектов, которые охватывают это направление,

– объяснила заместитель министра образования.

Теперь учителя школ-победителей пройдут специальное обучение о том, как правильно пользоваться новым оборудованием.

Список школ, которые победили в конкурсе "Youth MediaLab 2019-2020":

– Ивано-Франковский Центр детского и юношеского творчества;

– Харьковская специальная школа №5;

– Брусиловский лицей имени Георгия Готовчица;

– Запорожский учебно-воспитательный комплекс №41;

– Запорожская специализированная школа-интернат "Сечевой коллегиум";

– Закарпатский областной дворец детского и юношеского творчества "Падиюн";

– Новоград-Волынская школа №3;

– Херсонский Таврический лицей искусств;

– Шосткинский учебно-воспитательный комплекс "Специализированная школа I-II ступеней – лицей";

– Школа №281 города Киева;

– Белицкая школа №9 (Донецкая область);

– Львовская областная Малая академия наук;

– Одесская общеобразовательная школа №92;

– Скала-Подольский учебно-воспитательный комплекс;

– "Средняя общеобразовательная школа №1" Днепровского городского совета;

– Черновицкая гимназия №5;

– Белоцерковская школа №18;

– Школа №1 Горишнеплавневского городского совета;

– Нескучненская школа имени Николая Корфа (Донецкая область);

– Мурованская школа (Львовская область).

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Что такое "Youth MediaLab"? Образовательная программа при поддержке Министерства образования Украины и Министерства информационной политики. Также при поддержке проекта международной технической помощи" Укрепление общественного доверия", финансируемого агентством США по международному развитию.