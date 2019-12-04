24 канал представляет проект о главных образовательных вопросах Украины: когда и где смотреть

24 канал представляет новую программу "Образовательные войны" о главных вопросах украинского образования, которые беспокоят чуть ли не каждого украинца.

"Образовательные войны" – это совместный проект 24 канала и Ассоциации инновационного и цифрового образования в рамках социального проекта "Образовательный хаб – территория новых возможностей для каждого".

Больше об образовании в Украине и мире – читайте здесь.

О чем вы узнаете в программе?

► Что делать, чтобы ваши дети свободно владели английским языком.

► Почему 50% выпускников не работают по специальности.

► Как защитить своего ребенка от буллинга.

► Другие важные образовательные темы, которые беспокоят многих украинцев.



О чем вы узнаете в программе "Образовательные войны" О чем вы узнаете в программе "Образовательные войны"

Время выхода на 24 канале: каждую субботу в 15:30.

Время выхода на сайте 24 канала: вечером каждую субботу.

Видео: анонс программы "Образовательные войны"