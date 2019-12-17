25-летняя украинка получила 9 высших образований и установила новый рекорд
Надежда Яворовенко получила девять высших образований в украинских и французских университетах. 25-летняя винничанка установила новый рекорд Украины.
О новом рекорде рассказала сотрудница национального реестра рекордов Украины Лана Ветрова на своей странице в Фейсбук.
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Надежда Яворовенко закончила пять украинских вузов и четыре французские.
Список учебных заведений, которые закончила девушка
- менеджмент (университет Auvergne I, Франция);
- управление предприятиями (Ecole Universitaire du Management, Франция);
- менеджмент организаций (Киевский национальный торгово-экономический университет);
- менеджмент гостинично-ресторанного дела (Киевский национальный торгово-экономический университет);
- бакалавр права – диплом с отличием (Национальная академия внутренних дел Украины);
- магистр права – диплом с отличием (Национальная академия внутренних дел Украины);
- переводчик иностранных языков (Université Nice Sophia Antipolis, Франция);
- магистр европейского права (Institut du Droit, de la Paix et du Développement de l'Université Nice Sophia Antipolis, Франция).
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Официально о рекорде объявят в родном городе Надежды Яворовенко – Виннице. Это произойдет 19-го декабря, после того как девушка защитит магистерскую работу по девятой специальности – Master of Business Administration (MBA, бизнес-администрирование).
Такой показатель точно станет национальным рекордом, однако не мировым.
А сколько всего украинцев внесены в книгу рекордов Гиннеса?
В общем 52 украинца являются обладателями одного или более рекордов Гиннеса.