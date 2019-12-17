25-летняя украинка получила 9 высших образований и установила новый рекорд

Надежда Яворовенко получила девять высших образований в украинских и французских университетах. 25-летняя винничанка установила новый рекорд Украины.

О новом рекорде рассказала сотрудница национального реестра рекордов Украины Лана Ветрова на своей странице в Фейсбук.

Похожее: Украинский университет вошел в Книгу рекордов Гиннеса: детали

Надежда Яворовенко закончила пять украинских вузов и четыре французские.

Список учебных заведений, которые закончила девушка

менеджмент (университет Auvergne I, Франция);

управление предприятиями (Ecole Universitaire du Management, Франция);

менеджмент организаций (Киевский национальный торгово-экономический университет);

менеджмент гостинично-ресторанного дела (Киевский национальный торгово-экономический университет);

бакалавр права – диплом с отличием (Национальная академия внутренних дел Украины);

магистр права – диплом с отличием (Национальная академия внутренних дел Украины);

переводчик иностранных языков (Université Nice Sophia Antipolis, Франция);

магистр европейского права (Institut du Droit, de la Paix et du Développement de l'Université Nice Sophia Antipolis, Франция).

Читайте также: В Минобразования назвали 20 университетов, получающих наибольшее финансирование от государства

Официально о рекорде объявят в родном городе Надежды Яворовенко – Виннице. Это произойдет 19-го декабря, после того как девушка защитит магистерскую работу по девятой специальности – Master of Business Administration (MBA, бизнес-администрирование).

Такой показатель точно станет национальным рекордом, однако не мировым.

А сколько всего украинцев внесены в книгу рекордов Гиннеса?

В общем 52 украинца являются обладателями одного или более рекордов Гиннеса.