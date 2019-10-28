626 отравлений за год: Гончарук поручил улучшить качество питания в школах и садиках

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук провел совещание в правительстве относительно детского питания. По его словам, существует серьезная проблема, поскольку в 38% учреждений установили нарушения в организации питания.

Условия, в которых сейчас питаются дети, не соответствуют нормам, об этом на своей странице в Фейсбук сообщил Алексей Гончарук.

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В наших школах и садиках каждый день питаются 5 млн детей. За 2019 год в 38% учреждений установили нарушения в организации питания – 626 отравлений,

– пишет премьер-министр.

По мнению Алексея Гончарука, первоочередные задачи правительства в направлении детского питания следующие:

системное обучение персонала, работающего в сфере питания;

определить перечень безглютеновых и безлактозных продуктов для детей;

обновить перечень рецептурных справочников и меню для школьных столовых;

осовременить Государственные санитарные правила и нормы устройства школ и садов.

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До 15 ноября министр здравоохранения Зоряна Скалецкая, министр образования Анна Новосад, министр финансов Оксана Маркарова, министр юстиции Денис Малюська, министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов должны отчитаться о проделанной работе.