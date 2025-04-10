Заместителя министра образования и науки обвинили в плагиате в диссертации

Заместителя министра образования и науки Украины Андрея Витренко в очередной раз обвинили в плагиате. Речь идет о диссертации, которую чиновник защитил и получил степень кандидата экономических наук.

Об этом свидетельствует анализ активистов общественной инициативы "Дисергейт". Его опубликовали на ресурсе "Плагиат и фальсификации в научных трудах", отмечает 24 Канал.

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Андрея Витренко обвинили в плагиате

В 2005 году Витренко в Киевском национальном университете имени Тараса Шевченко защитил кандидатскую работу на тему "Рынок рекламных услуг в трансформационной экономике".

Однако в его работе нашли плагиат работ российских и казахстанских ученых. Совпадения с работами отдельных ученых замечали и в других научных работах чиновника. Активисты отметили, что чиновник изменил указание на страницы, ссылаясь на третий источник. Кое-где упоминания об иностранной стране в тексте заменили на Украину. Например, "Карагандинская область" стала "Украиной", а "казахский рынок" заменили на "украинский".

В одном месте в кандидатской диссертации использовали переведенный текст зарубежной работы, заменив казахстанскую компанию "ОАО "Караганды – нан" на "ведущие украинские производители алкогольной продукции".



Скриншот диссертации Витренко / "Плагиат и фальсификации в научных трудах"

Также в работе обнаружили фальсификацию – автор использовал числовые данные из работы коллеги, заменив источник информации.

В общем авторы анализа отметили, что в кандидатской работе большое количество подмен и переписывания из работ российских и казахстанских ученых.

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Что говорят в НАОКВО

В Национальном агентстве по обеспечению качества высшего образования (НАОКВО) в ответ на запрос "УП" сообщили, что по состоянию на 9 апреля жалоб на научные работы Андрея Витренко не получали. Поэтому не начинали проверку его работ на наличие в них плагиата.

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