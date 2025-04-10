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Учеба Образование в Украине Заместителя министра образования и науки обвинили в плагиате в диссертации
10 апреля, 11:43
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Заместителя министра образования и науки обвинили в плагиате в диссертации

Мария Волошин, Мар'яна Куземська
Основні тези
  • Заместителя министра образования и науки Украины Андрея Витренко обвиняют в плагиате в кандидатской диссертации.
  • В работе нашли совпадения с работами российских и казахстанских ученых.
  • Национальное агентство по обеспечению качества высшего образования на момент 9 апреля не получало жалоб на научные работы Витренко и не начало их проверку на плагиат.

Заместителя министра образования и науки Украины Андрея Витренко в очередной раз обвинили в плагиате. Речь идет о диссертации, которую чиновник защитил и получил степень кандидата экономических наук.

Об этом свидетельствует анализ активистов общественной инициативы "Дисергейт". Его опубликовали на ресурсе "Плагиат и фальсификации в научных трудах", отмечает 24 Канал.

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Андрея Витренко обвинили в плагиате

В 2005 году Витренко в Киевском национальном университете имени Тараса Шевченко защитил кандидатскую работу на тему "Рынок рекламных услуг в трансформационной экономике".

Однако в его работе нашли плагиат работ российских и казахстанских ученых. Совпадения с работами отдельных ученых замечали и в других научных работах чиновника. Активисты отметили, что чиновник изменил указание на страницы, ссылаясь на третий источник. Кое-где упоминания об иностранной стране в тексте заменили на Украину. Например, "Карагандинская область" стала "Украиной", а "казахский рынок" заменили на "украинский".

В одном месте в кандидатской диссертации использовали переведенный текст зарубежной работы, заменив казахстанскую компанию "ОАО "Караганды – нан" на "ведущие украинские производители алкогольной продукции".


Скриншот диссертации Витренко / "Плагиат и фальсификации в научных трудах"

Также в работе обнаружили фальсификацию – автор использовал числовые данные из работы коллеги, заменив источник информации.

В общем авторы анализа отметили, что в кандидатской работе большое количество подмен и переписывания из работ российских и казахстанских ученых.

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Что говорят в НАОКВО

В Национальном агентстве по обеспечению качества высшего образования (НАОКВО) в ответ на запрос "УП" сообщили, что по состоянию на 9 апреля жалоб на научные работы Андрея Витренко не получали. Поэтому не начинали проверку его работ на наличие в них плагиата.

Ранее мы информировали о том, что МОН будет бороться с недобросовестностью в научных публикациях.

Кто такой Андрей Витренко?

Андрей Витренко получил высшее образование в Киевском национальном торгово-экономическом университете.

В 2005 году он защитил кандидатскую диссертацию, а в 2017 году получил степень доктора экономических наук.

Занимал должность первого заместителя министра образования, когда МОН возглавлял скандальный Сергей Шкарлет.

В 2020 году чиновник стал депутатом Киевского городского совета от партии "Слуга народа".

Когда два года назад МОН возглавил Оксен Лисовой, Витренко единственный из заместителей из старой команды в общем остался работать в новой.