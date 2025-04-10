Заместителя министра образования и науки обвинили в плагиате в диссертации
- Заместителя министра образования и науки Украины Андрея Витренко обвиняют в плагиате в кандидатской диссертации.
- В работе нашли совпадения с работами российских и казахстанских ученых.
- Национальное агентство по обеспечению качества высшего образования на момент 9 апреля не получало жалоб на научные работы Витренко и не начало их проверку на плагиат.
Заместителя министра образования и науки Украины Андрея Витренко в очередной раз обвинили в плагиате. Речь идет о диссертации, которую чиновник защитил и получил степень кандидата экономических наук.
Об этом свидетельствует анализ активистов общественной инициативы "Дисергейт". Его опубликовали на ресурсе "Плагиат и фальсификации в научных трудах", отмечает 24 Канал.
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Андрея Витренко обвинили в плагиате
В 2005 году Витренко в Киевском национальном университете имени Тараса Шевченко защитил кандидатскую работу на тему "Рынок рекламных услуг в трансформационной экономике".
Однако в его работе нашли плагиат работ российских и казахстанских ученых. Совпадения с работами отдельных ученых замечали и в других научных работах чиновника. Активисты отметили, что чиновник изменил указание на страницы, ссылаясь на третий источник. Кое-где упоминания об иностранной стране в тексте заменили на Украину. Например, "Карагандинская область" стала "Украиной", а "казахский рынок" заменили на "украинский".
В одном месте в кандидатской диссертации использовали переведенный текст зарубежной работы, заменив казахстанскую компанию "ОАО "Караганды – нан" на "ведущие украинские производители алкогольной продукции".
Скриншот диссертации Витренко / "Плагиат и фальсификации в научных трудах"
Также в работе обнаружили фальсификацию – автор использовал числовые данные из работы коллеги, заменив источник информации.
В общем авторы анализа отметили, что в кандидатской работе большое количество подмен и переписывания из работ российских и казахстанских ученых.
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Что говорят в НАОКВО
В Национальном агентстве по обеспечению качества высшего образования (НАОКВО) в ответ на запрос "УП" сообщили, что по состоянию на 9 апреля жалоб на научные работы Андрея Витренко не получали. Поэтому не начинали проверку его работ на наличие в них плагиата.
Ранее мы информировали о том, что МОН будет бороться с недобросовестностью в научных публикациях.
Кто такой Андрей Витренко?
Андрей Витренко получил высшее образование в Киевском национальном торгово-экономическом университете.
В 2005 году он защитил кандидатскую диссертацию, а в 2017 году получил степень доктора экономических наук.
Занимал должность первого заместителя министра образования, когда МОН возглавлял скандальный Сергей Шкарлет.
В 2020 году чиновник стал депутатом Киевского городского совета от партии "Слуга народа".
Когда два года назад МОН возглавил Оксен Лисовой, Витренко единственный из заместителей из старой команды в общем остался работать в новой.