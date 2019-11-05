Бюджет 2020: поддержка реформ и увеличение финансирования – что пообещали для сферы образования
В проекте бюджета на 2020 год украинское правительство планирует увеличивать финансирование образования. По словам премьер-министра Украины Алексея Гончарука, инвестировать в детей является правильным шагом для государства.
Об этом Гончарук рассказал на презентации проекта бюджета-2020, за который вскоре будут голосовать в Верховной Раде во втором чтении.
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Сфера образования в следующем году будет финансироваться еще лучше. Недостаточно хорошо, но это уже гораздо лучше, чем ничего,
– рассказал Алексей Гончарук.
Согласно проекту бюджета, уже в следующем году сфера образования получит 145,1 миллиарда гривен.
В первом документе проекта государственного бюджета на образование планировали выделить 136,4 миллиарда гривен.
Также премьер рассказал о планах правительства помогать популяризировать профессиональное техническое образование профильному министерству. Для этого из бюджета выделят 259 миллионов гривен.
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Глава Кабинета Министров в очередной раз подчеркнул важность развития опорных школ и ликвидации малокомплектных. В частности, на Новую украинскую школу в бюджете заложили 1,4 миллиарда гривен.
Презентация проекта бюджета-2020 ко второму чтению – смотрите видео: