Более 4 тысяч детей из оккупированного Донбасса учатся в украинских дистанционных школах

Около 4500 детей с оккупированных территорий Донбасса получают украинское образование в дистанционных школах. Большинство из них – старшеклассники.

О запросе на украинское образование от жителей оккупированной части Донбасса рассказала Анна Новосад в интервью Цензор.НЕТ.

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Это 4,5 тысячи детей. И если мы посмотрим, с чего мы начинали в 14-15-м году, то эта цифра выросла практически в десятки раз,

– рассказала Анна Новосад.

По словам министра, процедура регистрации в дистанционной школе проста. Дети регистрируются на Moodle (дистанционная электронная платформа). Тогда учителя из украинских школ предоставляют им онлайн-уроки.

У меня была возможность пообщаться с этими учителями на подконтрольной нам территории. И они говорят, что интерес действительно большой. И что правда важно – у них переполненные классы,

– рассказала Анна Новосад.

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Большинство учащихся из дистанционных школ – старшеклассники. Часто они регистрируются в таких школах для подготовки к ВНО.

Сколько детей с оккупированных территорий вступает в украинские вузы?1749 человек из оккупированной части Донбасса и Крыма вступили в украинские вузы в 2018 году.