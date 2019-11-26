Более 6 миллионов в бюджете: Минобразования призвало выплатить надбавки учителям до конца года
Министерство образования и Профсоюз работников образования направили совместное письмо в органы местной власти. По состоянию на 1 октября в местных бюджетах оставалось еще 6 192 263 570 гривен.
Речь идет о 30% надбавки к зарплатам, сообщает Освіта UA.
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В письме указано, что надбавка за престижность выплачивается в размере от 5% до 20% от должностного оклада. Однако недавнее постановление правительства предусматривает до 30% выплат.
Оказывается, что не во всех школах выплатили надбавки за заведование учебными кабинетами, мастерскими, спортзалами. Задерживаются выплаты по замене отсутствующих учителей, добросовестный труд и образцовое выполнение служебных обязанностей.
Министерство образования и Профсоюз отметили, что финансовый год уже заканчивается. Поэтому те деньги, которые остались, надо выплатить учителям в виде надбавок к концу декабря.
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А сколько в Украине всего учителей?
406 237 педагогов работали в школах Украины в 2018 году.
Сколько денег было выделено на зарплаты учителям в 2019 году
- 69,6 миллиардов гривен выделено на зарплаты педагогам;
- на 13% больше чем в 2018 году;
- с 2018 года зарплаты учителям выплачивают в соответствии с количеством детей в школе.