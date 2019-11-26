Более 6 миллионов в бюджете: Минобразования призвало выплатить надбавки учителям до конца года

Министерство образования и Профсоюз работников образования направили совместное письмо в органы местной власти. По состоянию на 1 октября в местных бюджетах оставалось еще 6 192 263 570 гривен.

Речь идет о 30% надбавки к зарплатам, сообщает Освіта UA.

К слову: Повышение заработной платы учителям: почему не поддержал бюджетный комитет

В письме указано, что надбавка за престижность выплачивается в размере от 5% до 20% от должностного оклада. Однако недавнее постановление правительства предусматривает до 30% выплат.

Оказывается, что не во всех школах выплатили надбавки за заведование учебными кабинетами, мастерскими, спортзалами. Задерживаются выплаты по замене отсутствующих учителей, добросовестный труд и образцовое выполнение служебных обязанностей.

Министерство образования и Профсоюз отметили, что финансовый год уже заканчивается. Поэтому те деньги, которые остались, надо выплатить учителям в виде надбавок к концу декабря.

Схоже: Заборгованості з зарплат вчителям і лікарям: Зеленський звернувся до Кабміну

А сколько в Украине всего учителей?

406 237 педагогов работали в школах Украины в 2018 году.

Сколько денег было выделено на зарплаты учителям в 2019 году