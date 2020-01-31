Более половины взрослых жалеют, что не выбрали профессию, о которой мечтали в детстве

Социологическая компания OnePoll провела исследование среди двух тысяч американцев. Оказалось, что 67% взрослых не работают в той сфере, о которой мечтали в детстве.

Женщины чаще жалеют, что не стали учителями, а мужчины – спортсменами, пишет Working mother.

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Опрос проводился на одном из сайтов по поиску работы в США. Оказалось, что 58% опрошенных жалеют, что не получили желанной в детстве профессии. 82% рассказали, что не делают ничего, чтобы устроиться на работу мечты.

Среди популярных "детских грез" были такие профессии как врач, ветеринар, актер, музыкант или дизайнер.

20 самых желанных профессий для женщин и мужчин

врач;

учитель;

ветеринар;

музыкант;

кинозвезда;

профессиональный спортсмен;

художник;

владелец бизнеса;

писатель;

офицер полиции;

модельер;

архитектор;

шпион / секретный агент;

шеф-повар;

супергерой;

графический дизайнер;

журналист / ведущий новостей;

пожарный;

морской биолог;

водитель гоночного автомобиля.



Врач – одна из самых популярных профессий мечты для обоих полов / фото: Unplash

10 самых желанных профессий среди американских женщин

учитель;

врач;

ветеринар;

кинозвезда;

писатель;

художник;

модельер;

музыкант;

владелец бизнеса;

шеф-повар.

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10 самых желанных профессий среди американских мужчин