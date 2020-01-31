Более половины взрослых жалеют, что не выбрали профессию, о которой мечтали в детстве
Социологическая компания OnePoll провела исследование среди двух тысяч американцев. Оказалось, что 67% взрослых не работают в той сфере, о которой мечтали в детстве.
Женщины чаще жалеют, что не стали учителями, а мужчины – спортсменами, пишет Working mother.
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Опрос проводился на одном из сайтов по поиску работы в США. Оказалось, что 58% опрошенных жалеют, что не получили желанной в детстве профессии. 82% рассказали, что не делают ничего, чтобы устроиться на работу мечты.
Среди популярных "детских грез" были такие профессии как врач, ветеринар, актер, музыкант или дизайнер.
20 самых желанных профессий для женщин и мужчин
- врач;
- учитель;
- ветеринар;
- музыкант;
- кинозвезда;
- профессиональный спортсмен;
- художник;
- владелец бизнеса;
- писатель;
- офицер полиции;
- модельер;
- архитектор;
- шпион / секретный агент;
- шеф-повар;
- супергерой;
- графический дизайнер;
- журналист / ведущий новостей;
- пожарный;
- морской биолог;
- водитель гоночного автомобиля.
Врач – одна из самых популярных профессий мечты для обоих полов / фото: Unplash
10 самых желанных профессий среди американских женщин
- учитель;
- врач;
- ветеринар;
- кинозвезда;
- писатель;
- художник;
- модельер;
- музыкант;
- владелец бизнеса;
- шеф-повар.
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10 самых желанных профессий среди американских мужчин
- профессиональный спортсмен;
- врач;
- музыкант;
- офицер полиции;
- владелец бизнеса;
- супергерой;
- учитель;
- кинозвезда;
- архитектор;
- пожарный.