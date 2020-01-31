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Более половины взрослых жалеют, что не выбрали профессию, о которой мечтали в детстве

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Многие американцы мечтали о вполне распространенных профессиях / Jason Rosewell

Социологическая компания OnePoll провела исследование среди двух тысяч американцев. Оказалось, что 67% взрослых не работают в той сфере, о которой мечтали в детстве.

Женщины чаще жалеют, что не стали учителями, а мужчины – спортсменами, пишет Working mother.

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Опрос проводился на одном из сайтов по поиску работы в США. Оказалось, что 58% опрошенных жалеют, что не получили желанной в детстве профессии. 82% рассказали, что не делают ничего, чтобы устроиться на работу мечты.

Среди популярных "детских грез" были такие профессии как врач, ветеринар, актер, музыкант или дизайнер.

20 самых желанных профессий для женщин и мужчин

  • врач;
  • учитель;
  • ветеринар;
  • музыкант;
  • кинозвезда;
  • профессиональный спортсмен;
  • художник;
  • владелец бизнеса;
  • писатель;
  • офицер полиции;
  • модельер;
  • архитектор;
  • шпион / секретный агент;
  • шеф-повар;
  • супергерой;
  • графический дизайнер;
  • журналист / ведущий новостей;
  • пожарный;
  • морской биолог;
  • водитель гоночного автомобиля.


Врач – одна из самых популярных профессий мечты для обоих полов / фото: Unplash

10 самых желанных профессий среди американских женщин

  • учитель;
  • врач;
  • ветеринар;
  • кинозвезда;
  • писатель;
  • художник;
  • модельер;
  • музыкант;
  • владелец бизнеса;
  • шеф-повар.

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10 самых желанных профессий среди американских мужчин

  • профессиональный спортсмен;
  • врач;
  • музыкант;
  • офицер полиции;
  • владелец бизнеса;
  • супергерой;
  • учитель;
  • кинозвезда;
  • архитектор;
  • пожарный.
Автор: Ростислав Струтинский
Теги: Учеба Новости США Школа Образование за рубежом
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