Больше украинского на Донбассе и меньше часов для преподавателей – за что голосовали в Раде

12 ноября Верховная Рада Украины в первом чтении проголосовала за законопроект к закону о высшем образовании. У министерства было много правок к профильному закону.

Полное название законопроекта "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно совершенствования образовательной деятельности в сфере высшего образования". Полный текст законопроекта читайте здесь.

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Для того, чтобы поправки вступили в силу, депутаты обязаны проголосовать еще раз.

Основные изменения, которые могут коснуться образования

Меньше рабочих часов для преподавателей

В университетах преподаватели не могут работать более 400 часов в год в пределах одной ставки. Сегодня же такая норма на уровне 600 часов.

Признание внепрограммных достижений студентов

Достижения студентов в рамках программ обмена, будут признаваться всеми государственными вузами Украины. В нынешней редакции закона такая норма отсутствует.

Запустят базу выпускников вузов

Законопроект предусматривает, что министерство образования начнет собирать информацию о трудоустройстве студентов после окончания вузов. Сегодня законом предусмотрено такое нововведение, однако не было известно кто именно должен этим заниматься.

Качество образования будет контролировать новый орган

Согласно законопроекту, отныне новосозданная Государственная служба качества образования будет предоставлять научные степени, а также контролировать качество образования в государственных вузах. Сегодня этим занимается министерство образования.

Абитуриенты с оккупированных территорий смогут сами выбирать где им учиться

В законопроекте указано, что жители Крыма и неподконтрольных территорий смогут учиться по льготным правам в любом государственном университете. Квоты для таких лиц будет определять министерство.

Изменения вступят в силу после второго голосования / фото: Getty image

Сейчас квотами занимается весь Кабинет Министров, а жители Крыма по льготной программе могут учиться только в университетах на юге Украины. Жители оккупированной части Донбасса только в перемещенных вузах.

Оценка деятельности университета зависит от уровня научных работ

Теперь основным критерием оценки успешности работы вузов будет уровень цитируемости в научных кругах. Сегодня же, нет единых критериев оценки работы университетов.

Больше украинского языка для жителей Донбасса

Министерство планирует увеличить количество дисциплин, которые преподаются на украинском, для жителей неподконтрольных территорий Крыма и Донбасса. Сегодня в законе отсутствует такая норма.

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Законопроект предусматривает также много изменений, относительно автономии государственных университетов.