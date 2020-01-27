Британия ищет таланты и запускает для них новую визовую схему: что известно

Великобритания запускает новую визовую схему для привлечения ученых, исследователей и математиков после Brexit. Программа вступит в действие 20 февраля.

Новая схема Global Talent заменит визовую программу Tier 1 для "исключительных талантов", сообщает Politico.

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Она не будет ограничивать количество заявителей и позволит авторитетным британским проектам привлекать таланты из-за рубежа.

Великобритания гордится историей научных открытий, но чтобы возглавить эту сферу и противостоять вызовам будущего, нам следует продолжать инвестировать в таланты и передовые исследования,

– заявил премьер-министр Борис Джонсон.

По его словам, Британия открыта для талантов со всего мира. И готова оказывать необходимую поддержку для реализации их идей. Это очень важно во время, когда Британия покидает ЕС.

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