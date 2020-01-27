Британия ищет таланты и запускает для них новую визовую схему: что известно
Великобритания запускает новую визовую схему для привлечения ученых, исследователей и математиков после Brexit. Программа вступит в действие 20 февраля.
Новая схема Global Talent заменит визовую программу Tier 1 для "исключительных талантов", сообщает Politico.
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Она не будет ограничивать количество заявителей и позволит авторитетным британским проектам привлекать таланты из-за рубежа.
Великобритания гордится историей научных открытий, но чтобы возглавить эту сферу и противостоять вызовам будущего, нам следует продолжать инвестировать в таланты и передовые исследования,
– заявил премьер-министр Борис Джонсон.
По его словам, Британия открыта для талантов со всего мира. И готова оказывать необходимую поддержку для реализации их идей. Это очень важно во время, когда Британия покидает ЕС.
Почему Великобритания выходит из ЕС: основное
- Великобритания выходит из состава Евросоюза, потому что так решили большинство граждан страны на референдуме 23 июня 2016 года. Идею Brexit поддержали 51,9% британцев.
- Сначала выход Британии из ЕС был запланирован на 29 марта 2019 года. Однако после трех провальных голосований событие перенесли на 31 октября. Но и тогда страна не вышла из ЕС.
- В декабре 2019 года на внеочередных парламентских выборах в Британии одержала победу Консервативная партия премьера страны Бориса Джонсон – фаната идеи Brexit. Джонсон пообещал завершить выход Британии из ЕС до 1 января 2020 года.
- 20 декабря Палата общин приняла законопроект об утверждении соглашения выхода Британии из ЕС. А теперь законопроект одобрила верхняя палата парламента.
- Со стороны ЕС подписали президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляен и президент Европейского совета Шарль Мишель. Документ также подписал и британский премьер Борис Джонсон.
- 29 января Европарламент соберется для ратификации соглашения. Это станет последним шагом в процедуре выхода Британии из ЕС.