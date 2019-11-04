Бумага из листьев: студент КНУ прославился на международном конкурсе
Студент Киевского национального университета Валентин Фречка на международном конкурсе в Дании представил технологию изготовления бумаги из листьев. Украинец занял второе место.
Автор проекта вышел в финал конкурса University Startup World Cup 2019 в секции "Environmental".
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Мы прошли барьер между наукой и бизнесом. Нам удалось выстоять и начать имплементацию нашего проекта в действительность. Сегодня мы заявили об этом на мировой арене стартапов, а уже завтра наша технология позволит спасти мир,
– написал Валентин Фречка на своей странице в Facebook.
Над проектом ученый работает еще с 2016 года. Изучив опыт предшественников в этой области, разработчик вместе с коллегой представили проект "RE-leaf paper" на международном конкурсе.
Ученые хотят получить сертификат от Европейской ассоциации производителей бумаги и целлюлозы, и вывести результат работы на мануфактурные масштабы.
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Сколько в Украине всего ученых?
- В 2018 году в Украине насчитывалось примерно 15,5 тысяч научных работников;
- 2362 докторов наук;
- 6807 кандидатов в доктора наук.
Кто такой Валентин Фречка? Подробнее – смотрите в нашем видео: