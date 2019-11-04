Бумага из листьев: студент КНУ прославился на международном конкурсе

Студент Киевского национального университета Валентин Фречка на международном конкурсе в Дании представил технологию изготовления бумаги из листьев. Украинец занял второе место.

Автор проекта вышел в финал конкурса University Startup World Cup 2019 в секции "Environmental".

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Мы прошли барьер между наукой и бизнесом. Нам удалось выстоять и начать имплементацию нашего проекта в действительность. Сегодня мы заявили об этом на мировой арене стартапов, а уже завтра наша технология позволит спасти мир,

– написал Валентин Фречка на своей странице в Facebook.

Над проектом ученый работает еще с 2016 года. Изучив опыт предшественников в этой области, разработчик вместе с коллегой представили проект "RE-leaf paper" на международном конкурсе.

Ученые хотят получить сертификат от Европейской ассоциации производителей бумаги и целлюлозы, и вывести результат работы на мануфактурные масштабы.

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Сколько в Украине всего ученых?

В 2018 году в Украине насчитывалось примерно 15,5 тысяч научных работников;

2362 докторов наук;

6807 кандидатов в доктора наук.

Кто такой Валентин Фречка? Подробнее – смотрите в нашем виде​о: