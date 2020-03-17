Чтобы не повторилась пандемия: из коронавируса в Китае ввели новый школьный предмет

Министерство образования Китая ввело новый школьный предмет – "эпидемическое образование". Учеников будут учить как предотвратить распространение вирусных инфекций, все обучение происходит в онлайн-режиме.

О дистанционном образовании в Китае пишет "Всеосвита" со ссылкой на The Washington Post, и The Diplomat.

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На уроках эпидемического образования школьникам объясняют почему не стоит паниковать во время распространения вирусных инфекций и как справиться со страхом.

Все обучение в Китае сейчас временно дистанционное. Местное Минобразования запустило "национальный интернет-класс", который может обслуживать 50 миллионов школьников одновременно.

Однако, учителя сталкиваются с проблемой цензуры во время обучения. В частности, один из педагогов объяснил, что должен утвердить каждое слово своей лекции. В противном случае система блокирует уроки "неправильными" сообщениями.

Также, дистанционное образование в Поднебесной не всегда работает исправно за плохого интернета в некоторых провинциях и невозможности учителя контролировать усвоили ли ученики материал.

Как началась пандемия коронавируса Covid – 19

Болезнь началась в Китае в 2019 году. Инфекцию впервые обнаружили в городе Ухань, вероятно, именно там она и зародилась. Местные жители заболели пневмонией неизвестного происхождения. Ученые изучили геном вируса и установили, что он на 70% похож на SARS-COV, который в 2012 году стал причиной высокой смертности из-за острый респираторный синдром.



Вспышка коронавируса Covid-2019 связан с рынком морепродуктов и животных, в городе Ухань. Там торговали дикими животными для потребления. Все указывает на то, что болезнь имеет самое животное источник инфекции.

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Сколько в Китае всего школ?

Всего на территории Китая работают (временно в режиме дистанционного обучения) 514 тысяч школ.