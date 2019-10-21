Чтобы не списывали: студентов в Индии заставили сдавать экзамен с коробками на голове (фото)

Преподаватели колледжа в индийском городе Хавери решили странным образом предотвратить списывание. Во время экзамена студентов заставили надеть на голову коробки.

В таком виде детям пришлось сдавали экзамен по химии, сообщает Times of India.

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При этом, как заявляют представители школы, эксперимент проводили с согласия самих учащихся. Те даже принесли из дома свои коробки на экзамен. В каждой из них был небольшой разрез, чтобы детям было видно, что они пишут, но они не имели возможности заглянуть к соседу по парте.



Экзамен в индийском городе Хавери

Фотографии быстро стали вирусными в соцсетях и вызвали шквал критики в Индии.

Никакого принуждения не было. Некоторые студенты вообще были без коробок. Одни носили их только 15-20 минут, а других мы сами попросили снять через час,

– прокомментировал инцидент представитель заведения.

В местном управлении доуниверситетского образования назвали это "бесчеловечной идеей" и вынесли руководству колледжа официальное предупреждение. Позже администрация учебного заведения извинилась за неудачный эксперимент.

К слову, в конце сентября северные штаты Индии накрыли мощные муссонные ливни, которые вызвали масштабные наводнения и оползни. Жертвами стихии стали более ста человек.