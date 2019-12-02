Чтобы получили качественное образование: в эстонском городке закрыли единственную русскую школу
Городской совет города Кейла проголосовал за слияние местной русской школы с эстонской. Руководство российской школы собирается судиться.
С первого сентября 2020 года в городе будет возможность посещать лишь школы с эстонским языком обучения. Русский будут преподавать только как иностранный язык, пишет err.ee.
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Родители детей, которые ходили в русскоязычную школу, вышли на протест. Собралось 50 человек.
Также, совет ликвидированной школы собирается обжаловать решение городского совета в суде. Против выступили также и организация "Русская школа Эстонии".
"Русская школа Эстонии" выражает свой решительный протест против ликвидации единственной российской школы города и, как следствие, насильственной ассимиляции русских детей. Об естонизации российских школ поставят в известность международные правозащитные органы,
– говорится в заявлении.
Мэр города не стал на сторону митингующих. По его мнению, закрытие школы было правильным шагом.
На митинг вышли родители русскоязычных детей / фото: Фейсбук Оксаны Пост
Мой посыл родителям русскоязычных детей прост – в будущем эти дети получат качественное образование. Через два-три года они будут удовлетворены,
– сказал Энно Фельс.
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Сколько в Эстонии русскоязычных школ?Всего в Эстонии остается 92 русскоязычные школы. В них обучается более 22 тысячи детей.
Добавим, что на Закарпатье существуют схожие проблемы – после венгерских школ дети не могут вступить в украинские вузы.