Чтобы получили качественное образование: в эстонском городке закрыли единственную русскую школу

Городской совет города Кейла проголосовал за слияние местной русской школы с эстонской. Руководство российской школы собирается судиться.

С первого сентября 2020 года в городе будет возможность посещать лишь школы с эстонским языком обучения. Русский будут преподавать только как иностранный язык, пишет err.ee.

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Родители детей, которые ходили в русскоязычную школу, вышли на протест. Собралось 50 человек.

Также, совет ликвидированной школы собирается обжаловать решение городского совета в суде. Против выступили также и организация "Русская школа Эстонии".

"Русская школа Эстонии" выражает свой решительный протест против ликвидации единственной российской школы города и, как следствие, насильственной ассимиляции русских детей. Об естонизации российских школ поставят в известность международные правозащитные органы,

– говорится в заявлении.

Мэр города не стал на сторону митингующих. По его мнению, закрытие школы было правильным шагом.



На митинг вышли родители русскоязычных детей / фото: Фейсбук Оксаны Пост

Мой посыл родителям русскоязычных детей прост – в будущем эти дети получат качественное образование. Через два-три года они будут удовлетворены,

– сказал Энно Фельс.

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Сколько в Эстонии русскоязычных школ?Всего в Эстонии остается 92 русскоязычные школы. В них обучается более 22 тысячи детей.



Добавим, что на Закарпатье существуют схожие проблемы – после венгерских школ дети не могут вступить в украинские вузы.