Радіодиктант проводитиме Суспільне Мовлення. Долучитися до нього можуть українці зі всього світу.

Де слухати радіодиктант національної єдності – 2022

Для цього об 11:00 за київським часом потрібно увімкнути зручну для вас платформу: Українське Радіо або Радіо Культура; телеканал Суспільне Культура; діджитал-платформи Суспільного: фейсбук-сторінку Суспільного та ютуб-канали Українського Радіо та Суспільне Новини; додатки suspilne.radio або Дія.

До нього традиційно приєднаються наші земляки по всьому світові.