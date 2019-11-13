День студента 2019 в Киеве: афиша самых интересных мероприятий

День студента в Украине традиционно отмечают 17 ноября. Куда сходить, чтобы праздник запомнился надолго – читайте в материале.

Появился праздник еще в XVIII веке, а в Украине официально его отмечают с 1999 года.

Подробнее: День студента 2019: когда празднуют в Украине

Самые интересные мероприятия на день студента 2019 в Киеве

Музыкальный фестиваль STUDANSE



ВДНХ – один из крупнейших фестивальных площадок Киева / фото: Uainfo

Организаторы обещают два больших павильона, фуд-корты, караоке и лучших электропоп исполнителей Киева – это далеко не весь перечень развлечений на STUDANCE. В этом году участники фестиваля будут отмечать день студента с размахом. Среди приглашенных гостей: KYIVSTONER, Курган & Агрегат, SELECTA.

Когда: 16 ноября, 21:00

Где: ВДНХ, проспект академика Глушкова, 1

Цена: от 350 гривен

Билеты: здесь

Вечеринка STUDENT FAMILY



Вечеринка продлится всю ночь / фото: Concert.ua

Один из лучших и крупнейших ночных клубов Киева готовит интересную программу специально ко дню студента. Организаторы обещают объединить студентов в настоящую семью. Для этого создали увлекательную атмосферу праздника и веселья. Хорошим плюсом станут приятные цены.

Когда: 16 ноября, 23:00

Где: ATLAS, улица Сечевых Стрельцов, 37-41

Цена: от 159 гривен

Билеты: здесь

Подпольный стендап на ВДНХ



Профессиональные комики подарят вам много эмоций / фото: Concert.ua

Если вам хочется приятно провести время, но танцы вам не по душе, хорошим вариантом будет вечер стендапа. Лучший юмор и масса положительных эмоций вам обеспечена. К тому же выступать будут известные комики, которые точно умеют сделать шоу.

Когда: 17 ноября, 20:00

Где: ВДНХ, проспект академика Глушкова, 1

Цена: от 200 гривен

Билеты: здесь

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Фестиваль "Загадочная Япония: культура, искусство, традиции"



Выставка продлится весь месяц / фото: Samskara

Если вас интересует японская культура или просто хочется удачно провести свободное время, то "Загадочная Япония" для вас. Фестиваль, который продлится месяц, каждую неделю предлагает новую выставку. Именно 17 ноября, все желающие смогут посетить экспозицию косплей, 3D-арты, VR-игры, аттракционы, выставки и чайные церемонии. Это все ждет именно вас.

Когда: 17 ноября, 11:00

Где: Samskara, Львовская площадь, 8А

Цена: от 200 гривен

Билеты: здесь

Метроквест #3: лабиринт



Тайны киевского метрополитена вас захватят / фото: Kyiv.maps

Предлагаем посетить увлекательный квест в киевской подземке. Вам будут давать задания, которые выполнять придется на линиях киевского метрополитена. Такие мероприятия позволят вам укрепить дружбу с одногруппниками и весело провести время.

Когда: 17 ноября, 12:00

Где: Бессарабская площадь

Цена: от 200 гривен

Билеты: здесь

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