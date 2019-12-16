Девятиклассник из Днепра изобрел устройство, которое заряжает телефон от ходьбы: детали
14-летний днепрянин Макар Дробышев изобрел устройство, которое заряжает мобильный телефон от ходьбы. Изобретение способно выдать до 5 вольт тока.
Парень уже успел выиграть деньги на городском конкурсе новаций в Днепре, говорится в сюжете 5 канала.
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Юный изобретатель надеется, что его модель когда-то станет образцом для промышленного производства.
В основном пользуюсь на даче, когда надо много ходить, а розеток там не так уж и много, чтобы заряжаться,
– говорит Макар.
Над созданием устройства, которое подросток назвал "Пульсар", Макар работал два месяца. Пришлось сделать несколько попыток, однако результат получился достойный.
Изобретение работает вследствие сгибания ноги / фото: 5 канал
Макар признался, что изобретение в настоящем виде несовершенно. Ведь школьник использовал подручные материалы.
Сейчас я разрабатываю модель для печати, которая будут намного лучше прилегать к ноге, планирую все компоненты перевести на поверхностный монтаж, разрабатывать печатные платы,
– отметил изобретатель.
Над своими изобретениями парень работает дома. Перед тем как воплощать идею в жизнь – делает чертежи изобретения.
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Сколько всего в Днепре школ?
Всего в городе Днепр функционирует 180 средних школ разных типов.