Девочку ударило током в школьной столовой: заместителю директора сообщили о подозрении

В Киеве девочку ударило током в школьной столовой. Из-за этого заместителю директора сообщили о подозрении.

Прокуратура сообщила о подозрении заместителю директора общеобразовательной школы столицы. Из-за его халатности пострадал ребенок.

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Инцидент произошел еще в начале апреля 2018 года. Первоклассница в школьной столовой коснулась руками к металлической подставке стола, которая ударила электрическим током. В результате девочка получила тяжкие телесные повреждения.

В ходе следственных действий правоохранители установили, что заместитель директора халатно отнесся к своим обязанностям. Он не проверил изоляцию электроустановок в учреждении и допустил в помещение персонал и учеников.