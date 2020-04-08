Девочку ударило током в школьной столовой: заместителю директора сообщили о подозрении
В Киеве девочку ударило током в школьной столовой. Из-за этого заместителю директора сообщили о подозрении.
Прокуратура сообщила о подозрении заместителю директора общеобразовательной школы столицы. Из-за его халатности пострадал ребенок.
Читайте также От гнойной пневмонии умерла 8-летняя девочка на Луганщине: открыли производство
Инцидент произошел еще в начале апреля 2018 года. Первоклассница в школьной столовой коснулась руками к металлической подставке стола, которая ударила электрическим током. В результате девочка получила тяжкие телесные повреждения.
В ходе следственных действий правоохранители установили, что заместитель директора халатно отнесся к своим обязанностям. Он не проверил изоляцию электроустановок в учреждении и допустил в помещение персонал и учеников.
Читайте также
-
Онлайн-уроки для 9 класса: смотреть видео занятий за 8 апрелясегодня , 09:24
-
Аттестацию выпускников училищ проведут дистанционно, – Минобразованиясегодня , 14:33
-
По научным показателям: Scorpus опубликовал рейтинг украинских университетов – деталисегодня , 17:23
-
Онлайн-уроки для 7 класса: смотреть видео занятий за 8 апрелясегодня , 09:06
-
Обучение за границей: Катар приглашает на бесплатную стажировкусегодня , 11:39