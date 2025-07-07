Что такое "дежавю" и действительно ли оно вредно для здоровья человека

Почти каждый из нас, посещая новое для себя место, чувствовал, будто когда-то здесь уже был. Так работает эффект дежавю.

Что такое дежавю

Дежавю – это психическое состояние человека, когда он чувствует, что раньше был в этой ситуации. Однако это ощущение не связано с конкретным моментом прошлого, а касается прошедшего времени в целом. Слово "дежавю" происходит от французского déjà vu и означает "уже виденное".

Как проявляется феномен дежавю

Дежавю сопровождают ощущение нереальности события. Часть людей даже может знать до деталей, что произойдет в ближайшие минуты. Более того, в такой момент они считают, что могут предсказать будущее. Однако наука не подтверждает явление дежавю. Его называют аномалией памяти, которая вызывает ощущение опыта, совмещенного с невозможностью обстоятельств.

Все же термин "дежавю" впервые употребил французский психолог Эмиль Буарак в своей книге "Психология будущего". Изучал это явление также Зигмунд Фрейд, а впоследствии – и его последователи.

Виды дежавю и похожие феномены

Дежавю имеет разные типы. Они отличаются характером переживаний. В частности, есть такие два вида:

Патологический – ассоциируется с эпилепсией и другими симптомами, например галлюцинации. Этот тип дежавю также воспринимают как показатель, что у человека могут быть неврологические или психиатрические заболевания.

Непатологический – его встречают у здоровых людей; чаще его испытывают люди, которые много путешествуют или смотрят фильмы. В частности, они могут испытывать дежавю в необычных условиях или под высоким давлением.



Какие есть виды дажавю / Freepik

Какое противоположное состояние к дежавю

Противоположным состоянием к дежавю является жамевю (никогда не виденное). В таком случае у человека может неожиданно возникнуть ощущение, будто хорошо знакомое место или лицо являются неизвестными. Так, будто знания неожиданно стерлись из памяти.

Специалисты также предполагают, что явление жамевю может возникать из-за эпилептических приступов, однако это не означает, что его появление у человека является признаком заболевания эпилепсией.

Бывает также состояние, когда человек пытается вспомнить какое-то слово, которое точно не знает, однако не может этого сделать. Это явление называют прескевю. Это слово имеет французское происхождение (presque vu) и означает "почти увиденное".

Какие разновидности дежавю известны

В целом дежавю является комплексом разнообразных явлений. Это подтверждают его разновидности. Кроме вышеупомянутых, которые являются самыми распространенными, ученые выделили также дежа антандю, то есть "уже слышанное", дежа векю (déjà vécu) – "уже прожитое", дежа пенсе – "уже подумавшее", дежа фе – "уже сделанное".



Что чувствуют люди во время "дежавю" / Freepik

Как часто люди испытывают дежавю

По данным исследования, которые проводили различные ученые, 97% людей, как минимум раз в жизни, испытывали дежавю. Однако это ощущение преходящее, поэтому иногда человеку не так просто вспомнить детали пережитого.

По статистике, чаще всего дежавю возникает у молодежи, которая ничем не болеет. Говорится о лицах в возрасте 15-25 лет. Усилить склонность к этому состоянию могут усталость или стресс. В основном дежавю возникает вечером или на выходных.

Однако специалистам не так легко изучать состояние дежавю, поскольку оно возникает без предупреждения и быстро исчезает. Поэтому нет достаточного количества фактов, которые бы подкрепляли конкретную научную теорию.

Почему возникает дежавю: научные теории

Все же эксперты предложили несколько различных вероятных причин возникновения дежавю. Это следующие:

Раздвоенное восприятие – эта теория объясняет, что дежавю возникает, если человек видит что-то во второй раз.

Если вы замечаете что-то впервые или случайно, ваш мозг имеет способность формировать память об увиденном. Даже если ему предлагают ограниченное количество информации, которую человек может получить на первый взгляд. Все же мозг в таком случае воспринимает больше информации, чем вы считаете.

К примеру, если вы увидеть какой-то пейзаж и не сильно концентрировали внимание на увиденном, то, наткнувшись глазами на эту картинку второй раз, ваш мозг воспримет ее как новую для себя. Все же он напомнит о предыдущем восприятии, даже если вы не обратили внимание когда-то на соответствующую картинку. Так вы чувствуете дежавю. Поэтому пейзаж, который вы увидите во второй раз, будет для вас новым, хотя ощущения будут подсказывать, будто вы его уже видели.



Почему возникает дежавю / Freepik

Изменения в работе мозга

Согласно другой теории, дежавю возникает в случае, если мозг дает кратковременные сбои. Похожая реакция происходит во время эпилептического приступа. Во время возникновения активизируются обе части мозга. И та, которая отвечает за отслеживание событий, и та, которая воспроизводит воспоминания. Поэтому мозг может ошибочно воспринять события, происходящие сейчас, как воспоминание.

В основном из-за возникновения дежавю не стоит волноваться. Однако в случае если оно не случается регулярно и не провоцирует возникновение судорог. В противном случае это состояние может быть опасным для здоровья. Поэтому стоит задуматься о лечении и обратиться к специалисту, в частности, если во время дежавю возникают судороги или задержки дыхания.

Отложенная обработка

Другая теория рассказывает об отложенной обработке. Вы наблюдатель за чем-то, но информация, которую вы получаете через органы чувств (зрение, слух и т.д.), мозг получает двумя отдельными путями.

В пределах одного информация попадает в мозг быстрее. Эта задержка может быть крайне незначительная, но все равно становится причиной того, что ваш мозг воспринимает одно событие как два разных опыта. Поэтому ощущение дежавю может возникать при первой встрече с определенным событием.

Восстановление памяти

Есть версии, что дежавю может быть связано с тем, как человек обрабатывает и воспроизводит воспоминания. К примеру, исследовательница этого явления Энн Клири, профессор психологии в Университете штата Колорадо, предоставила определенные факты, которые стали подтверждением вышеупомянутой теории. В ее исследовании представлены доказательства о том, что это явление может возникать как ответ на событие, которое напоминает человеку о чем-то пережитом. Это могло произойти, к примеру, в детстве, но вы не можете вспомнить этого события. Все же ваш мозг знает, что когда-то вы были в такой ситуации.

Исследовательница также предположила, что люди чувствуют дежавю чаще, если видят какую-то жизненную картину, схожую с той, которая когда-то присутствовала в их жизни даже на мгновение. Хотя они и не могут ее вспомнить. Например, это может быть первый день на новой работе, когда вы приходите в офис и сразу чувствуете, будто были здесь раньше. Ведь все вещи вам кажутся удивительно знакомыми. Просто раньше вы могли заходить в комнату, которая имела похожую планировку и расположенную мебель. Поэтому вам кажется, что новый офис, в который вы зашли, вы уже когда-то видели.

Дежавю также может быть связано с какими-то воспоминаниями. Похожие события могли происходить, к примеру, в вашем сне, и теперь кажутся вам знакомыми. Уильям Х. Бернхам, кстати, считал, что дежавю возникало, когда мозг человека отдохнул, а процессы в нем ускорились.

Дежавю: польза или опасность?

Исследователи говорят, что частота возникновения дежавю имеет свойство меняться с возрастом. Это состояние может появиться у человека примерно с 5 лет. К 20 годам количество таких состояний возрастает. После пикового периода в эти годы люди начинают все меньше испытывать появление дежавю. Однако, по информации исследователей этого явления, дежавю все же не является характерным для детей.

Дежавю может иметь не только негативное, но и положительное влияние на человека. Оно является признаком того, что ответственная за проверку фактов часть мозга человека функционирует хорошо и позволяет точно запоминать ситуации и события.

Часть людей может воспринимать дежавю как ошибку памяти, поэтому переживает фактом вредности этого состояния для организма. Однако специалисты отмечают, что дежавю в целом является признаком того, что ваш разум функционирует хорошо. Дежавю продолжаются в основном в течение 10-30 секунд.



Опасно ли дежавю / Freepik

Интересные факты и мифы о дежавю

Несмотря на то, что дежавю исследователи считают безвредным явлением, могут случаться и исключения. В истории медицины почти 20 лет назад зафиксировали случай, когда 23-летний британский студент действительно почувствовал довольно негативный эффект этого явления. Он даже бросил заведение высшего образования, перестал потреблять информацию из медиа, ведь у него было ощущение, будто все услышанное и увиденное он уже видел и слышал. Парень заявил, что стал невольником так называемой временной петли. При этом никаких неврологических заболеваний у него не обнаружили. Психолог Шеффилдского университета Кристин Уэллс заявил о первой вероятной ситуации, когда человек оказался в ловушке из-за постоянного ощущения дежавю, которое воспринимали как следствие тревоги.

Дежавю парень начал испытывать через короткое время после поступления и обучения в университете. Его случаем заинтересовалась команда специалистов из разных стран. Исследовательница Кристин Уэллс заявила, что этот случай может быть примером действия теории, когда перевозбуждение нейронов вызвало временные проблемы мозга с обработкой информации, которую получал парень.

Выводы

На сегодня явление дежавю является интересным объектом исследований нейронауки. Специалисты пытаются подтвердить имеющиеся теории, опровергнуть мифы и выявить больше интересных фактов о возникновении этого состояния и его влияние на человека. При этом определяют дежавю как интересную особенность памяти, а не причину для беспокойства.