Диджитализация на уроках: каких инноваций следует ожидать украинским школам в новом году

Пришло время, когда и в школах вместо фразы "спрятать телефоны на уроке" дети слышат: "вытягиваем свои гаджеты".

Именно это перед итоговым тестом по химии и услышали ученики 7-х классов столичной школы №67. Доска на стене показывает четырехзначный код, по которому дети входят на электронную страницу теста.

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Диджитализация в образовании

"Вопросы перемешаны. Списывание практически невозможно", – шепчет учительница химии Ольга Боднаренко.

Между тем, на компьютерном экране учителя напротив фамилии каждого ученика одна за другой загораются, то зеленые галочки, то красные крестики. Десять минут – и ученики справились с заданием.

Признаются, на телефонах делать срезы знаний не так страшно, как на бумаге.



Гаджеты – вместо бумаги

"На гаджетах ты как-то не чувствуешь, что ты его пишешь, ты чувствуешь какую-то легкость", – объясняет семиклассник Богдан.

Учебной электронной платформой Classtime дети киевской средней общеобразовательной школы №67 начали пользоваться лишь несколько месяцев. Так модернизировать занятия по химии и основам здоровья решила именно их учительница Ольга Боднаренко. Она уже давно искала способы оживить учебный процесс.



Ольга Бондаренко

Создали платформу в Швейцарии айтишники Ян Рихак и Валентин Рюст. Главная цель – разнообразить учебный процесс в школах именно благодаря электронным гаджетам. И хотя стартапу всего 2 года, уже сегодня им пользуются пользователи 85 стран мира. В Украине платформа прижилась как нельзя лучше, и насчитывает почти 12 тысяч регистраций.

Механизмы и возможности

Среди главных и уникальных функций платформы – срезы знаний. Учителя из разных уголков планеты создают свои блоки тестовых заданий по любому предмету: от математики до литературы или основ здоровья. Все эти задачи сохраняются в базе Classtime для неограниченного использования пользователями платформы. К тому же, на Classtime можно попрактиковаться и в вопросах внешнего независимого оценивания.

Подробнее об инновациях в школах в видео:

Ресурс сам автоматически и оценивает ученика во время тестирования. А это экономит время педагогам для разнообразия уроков. К слову, сделать это можно на Classtime. Платформа предлагает различные тестовые командные игры, или викторины.

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Но если срезы знаний можно проводить бесплатно, то интерактивные занятия являются частью платной версии. Премиум-аккаунт для одного учителя стоит около 1200 гривен в год. Что касается комплексных школьных подписок, их в основном позволяют себе или частные школы или гимназии со школьными фондами. Поэтому соучредители хотят сделать проект общедоступным на уровне государства.

Государство за инновации

В институте модернизации содержания образования Министерства образования и науки Украины такую ​​идею поддерживают и уже начали готовить тестовый проект. Запустить его могут уже в 2020 году. Распространят для эксперимента Classtime сначала только на тысячу школ сроком на год. После испытательного этапа станет понятно, является ли удобной платформа для всей страны. В перспективе разработчики будут сотрудничать не только со среднеобразовательными учебными заведениями, но и университетами.

В Министерстве образования и науки говорят: кроме этого проекта готовят для украинцев не одну инновацию. За последние годы в госструктуры обращалось немало интересных стартаперов с целью воплотить новейшие технологии в сферу обучения. Среди инновационных проектов – электронные учебники, программное обеспечение школ и даже виртуальная реальность. В госструктуре хотят все совместить.

Как в Австрии. Там есть национальная государственно-образовательная платформа, куда могут зайти ученики, учителя, родители, управленцы образованием. И там все есть для каждого,

– объясняет руководитель проектного отдела Института модернизации содержания образования Тамара Пушкарева.

Такую платформу уже начали разрабатывать на базе Министерства.

Трудности и страхи диджитализации

Надо учителей научить до определенного уровня пользователя, обеспечить определенный уровень оснащенности школ оборудованием, и Интернетом. А потом уже давать какие-то продукты,

– объясняет Тамара Пушкарева.



Тамара Пушкарева / Фото: zhitomir.life

Для этого Министерство образования Украины с 2020 года запускает Национальную программу цифровой грамотности. Это – онлайн-платформа с пятью различными категориями бесплатных занятий. В госструктуре объясняют, почти половина населения Украины до сих пор не нашла общего языка с новейшими технологиями, будет с гаджетами на "ты".

А вот опасения, что технологии полностью переведут традиционный образовательный процесс в онлайн, эксперты отрицают. За комбинированное обучение и учителя. Говорят, ничто не заменит детям социального опыта, который они получают в школе.

Я никогда не откажусь от доски обычной и от мела. Я никогда не откажусь от живого общения,

– утверждает педагог столичной школы №67 Ольга Боднаренко.