Мы вкладываем много денег в университеты, – самый богатый человек Китая Джек Ма
Самый богатый человек Китая, основатель AliExpress Джек Ма приехал в Киев на экономический форум. Он рассказал о своем видении развития образования в мире.
По мнению бизнесмена, в мире вкладывают слишком много денег в высшее образование.
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Думаю, что нам надо вкладывать деньги в первичное образование, детские сады,
– рассказал Джек Ма
По мнению миллиардера, у детей уже с детства нужно воспитывать командный дух и развивать воображение. Перенасыщение лишними знаниями не приносит никакой пользы.
Я знаю много людей в мире, которые имеют отличные знания, однако они не знают как ими пользоваться,
– добавил бизнесмен.
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Кто такой Джек Ма?
- китайский предприниматель, основатель Alibaba Group;
- самый богатый человек Китая и 18-и самый богатый человек в мире;
- его состояние оценивается в 37,3 миллиардов долларов.