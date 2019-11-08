Мы вкладываем много денег в университеты, – самый богатый человек Китая Джек Ма

Самый богатый человек Китая, основатель AliExpress Джек Ма приехал в Киев на экономический форум. Он рассказал о своем видении развития образования в мире.

По мнению бизнесмена, в мире вкладывают слишком много денег в высшее образование.

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Думаю, что нам надо вкладывать деньги в первичное образование, детские сады,

– рассказал Джек Ма

По мнению миллиардера, у детей уже с детства нужно воспитывать командный дух и развивать воображение. Перенасыщение лишними знаниями не приносит никакой пользы.

Я знаю много людей в мире, которые имеют отличные знания, однако они не знают как ими пользоваться,

– добавил бизнесмен.

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Кто такой Джек Ма?