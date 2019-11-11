Енот-умник: яркий мурал появился на школе в Киеве – фото

Стены школы №219, расположенной на Оболони в Киеве, разрисовали ярким муралом. Теперь заряд бодрости перед уроками ученикам будет добавлять забавный енот, изображенный на нем.

Нарисованное животное держит книги. Автор мурала – киевский художник Виталий Гидеван. О ярком рисунке на школьном помещении сообщается на фейсбук-странице учебного заведения.

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Енот – это мудрость, понимание природы масок, ловкость, поиск руководства и уверенности, беспристрастный допрос, равновесие и любопытство. Пусть несет и передает такой смысл и лучшие качества нашим ученикам,

– говорится в заметке.

Кстати, на днях на стенах дома на улице Ярославской в Киеве появился мурал с Крымом и украинским мальчиком. Активисты создали его, чтобы привлечь внимание к теме гражданства.