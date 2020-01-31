Финская школа счастья объявила набор учителей: украинцы тоже могут принять участие

В Финляндии школа счастья объявляет набор учителей на двухнедельную летнюю школу. Подать заявки могут учителя со всего мира.

Сама школа расположена на острове, пишет Visit Finland.

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Участники школы проведут время на острове подальше от шумного города. Двенадцать человек со всего мира будут ловить и готовить рыбу. Организаторы также обещают сбор ягод и изготовление различных изделий собственными руками.

Проект продлится с 27 июля по 8 августа. Набор учеников в школу пока не объявили.



Финляндию называют страной тысячи озер / фото: Unplash

Чтобы принять участие, нужно записать короткое видео и рассказать, что вы знаете о "финском счастье" и уравновешенном нордическом стиле жизни.

Заявки принимаются до 9 февраля. Заявить о своем желании на участие и узнать больше можно по ссылке.

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Сколько всего школ в Финляндии?

Всего на территории Финляндии работает 3700 школ.