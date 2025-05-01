Часто это является не так проявлением проактивной коммуникации с родителями, как элементом отчетности перед соответствующим органом управления в обществе об определенных мероприятиях или активности. Об этом заявила образовательный омбудсмен Надежда Лещик, отмечает 24 Канал.

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Лещик просит органы управления не требовать от школ фотоотчеты

Поэтому омбудсмен просит органы управления не требовать от учителей размещения в соцсетях и отправки отчетов с фото и видео. Она говорит, что обнародование таких отчетов создает риски безопасности и добавляет нагрузку учителям.

При этом Лещик отметила, что фотографирование, видеосъемки и публикации учебными заведениями фотографий и видео может нарушать права ребенка.

Образовательная омбудсмен проанализировала нормативную базу и подготовила правила фотографирования и видеосъемки и публикации учебными заведениями фотографий и видео с несовершеннолетними, которые должны использовать в деятельности учебные заведения.

В частности, в каждом случае педагоги должны получить разрешение от родителей или опекунов на съемку и публикацию.

Лещик также убеждена, что согласие на съемку от родителей надо получать каждый раз перед тем, как ее осуществлять. Это, по ее мнению, будет способствовать большей защите прав соискателей образования и уменьшит необоснованное количество фото- и видеоотчетов.

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