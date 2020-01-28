Хотели пошутить, а могут получить 6 лет тюрьмы: двух школьниц задержали в Киеве

В Киеве правоохранители задержали двух учениц 11-го класса одной из столичных школ. Перед этим 17-летние девушки позвонили в полицию с сообщением, что их и еще несколько учебных заведений в Дарницком районе "заминировали".

Как сообщает пресс-служба Нацполиции Киева, после того, как правоохранители получили вызов, к месту происшествия выехали взрывотехники, кинологи со служебными собаками, следственно-оперативная группа, патрульные, спасатели и врачи. В то же время из учебных заведений провели эвакуацию 1500 учеников, учителей и других работников. Также правоохранители тщательно обследовали как школы, так и прилегающие территории, но ничего подозрительного не обнаружили.

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На месте следователи выяснили, что позвонили в полицию с информацией о псевдоминировании две 17-летние ученицы одной из "заминированных" школ. Школьницы признали вину, а свой шаг объяснили тем, что хотели пошутить.



Телефон, с которого звонили школьницы

Сейчас правоохранители решают вопрос про сообщение им о подозрении в совершении преступления. Ведь они уже подлежат уголовной ответственности.

В Украине общий возраст уголовной ответственности наступает с 16 лет.

Сейчас следователи начали уголовное производство по статье Уголовного Кодекса про заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожения или повреждения объектов собственности. Она предусматривает до шести лет лишения свободы.

К слову, в начале декабря Кабмин одобрил законопроект об усилении ответственности за заведомо ложное сообщение о минировании.