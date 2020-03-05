Инклюзивное образование в Кропивницком: как студенты с инвалидностью учатся в обычных заведениях

В Кропивницком начали внедрять стандарты инклюзивного образования. В одном из профессиональных технических училищ студенты с инвалидностью теперь могут получать знания со своими сверстниками. Учебные корпуса оборудованы пандусами и стараются создать все условия, чтобы студенты с инвалидностью имели все, что нужно для эффективного обучения.

Студенты с инвалидностью в училище учатся совершенно бесплатно. Ежемесячно им выплачивают стипендии.

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Одной из таких студенток является Наталья Макогон, которая учится в училище 1 год, ее специальность – бухгалтер. Когда девушке было 7 лет, она пережила инсульт. Из-за болезни отказали ноги, поэтому Наталья была вынуждена 10 лет учиться по индивидуальной программе дома. Однако когда решила получить техническую специальность – ее не зачисляло ни одно заведение профтехобразования.

"Не хотели принимать, потому что нет специальных условий, нет пандусов, нет аудиторий на 1 этаже", – пояснила Наталья.



Наталья Макогон / Фото: 24 канал



Наталья учится в училище год / Фото: 24 канал

Единственное учебное заведение, в котором не отказали девушке – профессиональное училище №9. Там за небольшой срок учебные корпуса оборудовали пандусами. Занятия для студентов с инвалидностью проходят на 1 этаже. Есть и производственные мастерские и компьютерные классы.

Также в училище основам программирования учится Владимир Барбаренко. Он рассказал, что в родной сельской школе ему было трудно учиться, ведь не мог поладить со сверстниками, стеснялся инвалидности. В училище же освоился сразу.

Когда первый раз попал, как-то вся жизнь перевернулась в хорошую сторону. Даже не ожидал, что попаду сюда и буду учиться со здоровыми сверстниками,

– сказал Барбаренко.



Владимир Барбаренко / Фото: 24 канал

Педагоги рассказали, что сначала волновались, ведь опыта работы с детьми с инвалидностью раньше не имели. Однако впоследствии поняли, что такие дети не отличаются по развитию и восприятию от здоровых.

Задача инклюзии в целом заключается в том, чтобы создать соответствующие условия для таких детей с особыми образовательными потребностями, чтобы они были в социуме и не чувствовали себя какими-то другими,

– отметил директор Кропивницкого ВПУ №9 Александр Рацул.

Сейчас в училище студентов с инвалидностью принимают на базе 11-и классов. С нового учебного года в инклюзивные группы планируется набирать и выпускников 9-х классов.