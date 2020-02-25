Инстаблогер инсценировал буллинг: юноше угрожали

19-летний блогер из Одесской области снял ролик, в котором якобы травят парня. На видео "жертву" обливают кетчупом и осыпают мукой. Пользователи соцсетей начали угрожать автору.

Автор видео пояснил, что ролик был снят с целью шутки, говорится в сюжете ТСН.

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Инстаблогер Александр Подолюк пояснил, что Даниил Ботошань, которого на видео якобы травят, согласился сняться в шутливой рубрике за 500 гривен.

Я не большой потребности в деньгах, это была просто шутка, за которую я получил деньги. Не могу сказать, что мне было некомфортно. Мне было очень весело. Буллинга не было и насильно меня никто не обижал,

– пояснил парень, сыгравший жертву травли.

После публикации ролика, на его автора посыпались угрозы пользователей соцсетей.

Правоохранители после анализа видео травли не нашли, но посоветовали блогеру тщательно подбирать контент.

Советую соблюдать культуру общения в сети интернет. Потому что такие видеоролики доступны не только для взрослых, но и для детей. И дети берут с этого пример поведения в быту,

– рассказал представитель полиции.

Более: В 2019 году в Украине рассмотрели более 300 дел по буллингу

Что делают в Украине, чтобы противостоять буллингу?16 января 2019 года был подписан закон о противодействии буллингу. Закон предусматривает наложение штрафа в размере 850-1700 гривен или привлечение к общественным работам на 20-40 часов. Если буллер несовершеннолетний, то ответственность несут его родители.