Из-за дифтерии киевскую школу закрыли на карантин
Школу №303 города Киева закрыли на карантин из-за мальчика, у которого обнаружили дифтерию.
Школу дезинфицируют, а также проводится медицинский осмотр всех детей, сообщает департамент образования и науки Киева.
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Школьник контактировал с 45 людьми, из них 36 – дети. Мальчик не имел прививки от дифтерии из-за отказа родителей.
Накануне в Ужгороде были госпитализированы 15 студентов Ужгородского национального университета с палочкой дифтерии.
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Что такое дифтерия?
Острое заболевание дыхательных путей. Передается воздушно-капельным путем. Сопровождается резким воспалением и распуханием. В тяжелой форме может влиять на сердечно-сосудистую и нервную систему, почки.
Возможна ли эпидемия дифтерии сейчас?
Врачи заявляют, что эпидемия возможна в том случае, если люди и дальше будут отказываться от прививок. По состоянию на 2019 год, в Украине около 67% детей в возрасте до 1 года вакцинированы от дифтерии.
Была ли в Украине эпидемия дифтерии?
В 1991-1998 году в Украине уже была эпидемия. Тогда из-за низкого уровня прививок украинцев заболели около 20 тысяч человек, 696 из них умерли.