Избили и заставили раздеться: одесских лицеистов подозревают в насилии над ребенком

В Одесской области двух 16-летних подростков подозревают в пытках малолетнего мальчика.

Мать пострадавшего обратилась в полицию только через три дня после инцидента, сообщает полиция Одесской области.

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Ребенок отказался посещать учебное заведение из-за стыда перед знакомым. Проверяя обращение, правоохранители обнаружили видео, которое распространялось в социальных сетях.

В ходе расследования было установлено, что событие произошло в квартире одного из лицеистов. Правонарушители в присутствии еще четырех несовершеннолетних свидетелей избили 11-летнего мальчика. Под угрозой физического насилия, заставили полностью раздеться и трогать себя за интимные места. За непослушание – били. Свои действия подростки снимали на телефон.

Инцидент квалифицируется как пытка. Нарушителям грозит лишение свободы на срок от пяти до десяти лет.