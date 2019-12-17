Изобретения украинских ученых будут приносить им в 10 раз больше денег: детали

В министерстве анонсировали изменения относительно выплат ученым за изобретения, которые будут реально внедрены в секторе экономики. Изобретатели будут получать в десять раз больше денег.

Постановление о минимальных ставках вознаграждений было принято правительством 16 декабря 2019 года, пишет пресс-служба МОН.

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Теперь авторы технологий, которые заработают в экономике, должны получать не менее 20% от денег которые зарабатывает научное учреждение (по украинским законам, владельцем технологий является университет, где работает ученый).

Такое нововведение серьезно увеличивает выплаты ученым и призвано мотивировать их на последующую работу.

Ранее минимальный размер такого вознаграждения был на уровне 0,5-3%. В то же время и так небольшие деньги должны были делиться между авторами технологий и специалистами, которые обеспечивают их внедрение, то есть трансфер технологий. В итоге автор мог получить за свое изобретение до 1,5 % от прибыли учреждения,

– объяснила Анна Новосад.

Также авторы изобретений не должны будут делиться с теми, кто внедряет технологии. Для них существует отдельная ставка в размере 2%.

К тому же, министерство образования готовит законопроект, который должен еще больше стимулировать украинских ученых к реальной работе над научными проектами.

Так мы сможем двигаться в направлении сразу 2 целей. Во-первых, разработки, созданные за бюджетные средства, больше будут работать для государства и общества. Во-вторых, будет строиться связь между наукой и бизнесом, которой сейчас в Украине фактически нет,

– акцентирует внимание министр образования.

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Сколько в Украине ученых в целом? Всего в Украине работают более 300 тысяч научных работников.